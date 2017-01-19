Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость всех топлив увеличилась на 30-40 коп./л в кропивницкой сети АЗС «РУР Груп». На 30 коп./л подорожало ДТ в полтаво-харьковской сети «Татнефть». На 50 коп./л выросла стоимость дизтоплива на стелах сети «Народна» в Закарпатской, Винницкой и Киевской областях.

Как сообщал OilNews, оптовые цены на нефтепродукты активно дорожают. На прошлой и в начале новой недели основным фактором роста стала девальвация гривны.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 17/16 января 2017 г., грн/л: