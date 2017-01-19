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Топливно-энергетический комплекс
Нефть во вторник торгуется разнонаправленно
07:30 17.01.2017 |
Нефть во вторник торгуется с разнонаправленной динамикой на фоне сделанных в понедельник заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и скептицизма относительно эффективности заморозки добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 06.47 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,29% - до 55,70 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,15% - до 52,45 доллара за баррель.
Министр энергетики Саудовской Аравии, ранее выступая на Всемирном энергетическом форуме в Абу-Даби, выразил мнение, что страны ОПЕК и не входящие в организацию нефтедобывающие государства выполняют договоренность о сокращении добычи "черного золота". Министр также отметил, что те, с кем он говорил, подтверждали стремление поддерживать снижение добычи.
В то же время, некоторые аналитики считают, что сокращение добычи обречено на провал с связи с уменьшением спроса на нефть после увеличения цен.
"На каждое увеличение нефтяных цен на 10 долларов за баррель, спрос на нефть будет уменьшаться на 10 процентных пунктов. В то время как консенсусный прогноз (по спросу на нефть - ред.) предполагает увеличение на 1,3 миллиона баррелей в день в 2017 году (против 1,4 миллиона баррелей в день в 2016 году), мы видим понижательные риски, в то время как спрос в Китае и Индии начинает замедляться", - приводятся агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков AB Bernstein.
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