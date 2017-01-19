Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость дизтоплива выросла почти на 300 грн/т, до 23 700 грн/т. В частности, российский ресурс с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский подорожал до 23 500-23 800 грн/т. Его предлагали четыре компании: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид», WOG и «Альянс Энерго Трейд».

ДТ Мозырского и Новополоцкого НПЗ выставляли ЗНГК, «Альянс Ойл Украина», ОККО, SOCAR и «Параллель». ЗНГК выставляла ресурс на ст. Васильков по 23 700 грн/т. Остальные нефтетрейдеры продавали ДТ со ст. Коростень по 23 700-23 800 грн/т. Продукт «Укртатнафты» торговался в районе 23 900 грн/т.

Автомобильные партии дизтоплива растут менее стремительно. В понедельник оператор российских поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга, компания «Анвитрейд», предлагала топливо по 19,60 грн/л (+10 коп./л к пятнице). Белорусский ресурс на Коростене остался на пятничном уровне - 20,10 грн/л. При этом средняя по Украине цена выросла на 30 коп./л, до 20,46 грн/л. Рост средней цены мелкоопта объясняется сокращением количества предложений, близких к минимальным. А также пятидесятикопеечным ростом предложения у крупных компаний (ОККО, WOG и др.).

Стоимость импортного А-95, по сравнению с четвергом, 12 января, выросла на 1 200 грн/т, до 29 800 грн/т. Так, ЗНГК и ОККО продавали белорусский ресурс по 29 700-29 900. Цена «Укртатнафты» - 26 500 грн/т. Шебелинский ресурс у «Газтрона» дешевле - 28 600 грн/т. Автомобильные партии А-95 с пятницы подорожали более чем на 0,5 грн/л, до 22,58 грн/л.

«Двойка» с пятницы выросла на 1 050 грн/т, - до 28 050 грн/т. Ее выставляли только ЗНГК и ОККО по 28 500-28 800 грн/т. Цена ресурса «Укртатнафты» - 27 500 грн/т. Шебелинский ресурс у «Газтрона» предлагался по такой же цене.

По словам операторов рынка, рост цен в крупном и мелком опте в понедельник был обусловлен уходом с рынка многих предложений ресурса, поставленного в декабре. «С начала недели практически все вышли с январским ресурсом, на нефтебазах его также осталось совсем немного», - рассказал один из поставщиков российского ДТ на Новоград-Волынский.

Основным же драйвером роста цен остается падение курса гривны. Так, с утра понедельника доллар на межбанке подскочил до 27,95 грн/$1. Однако к закрытию торгов вернулся на уровень пятницы - 27,6 грн/$1.

Официальный курс евро вырос до 29,50 грн/€1, что на 40 коп./€1 выше, чем в пятницу, 13 января.