Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Средняя стоимость дизтоплива выросла почти на 350 грн/т, - до 23 400 грн/т. В частности, российский ресурс с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский вернулся к 23 000 грн/т. Его предлагали только три компании: «Е.Коннект», «Темиртранс-Захид» и «Альянс Энерго Трейд».

Предложения другого ресурса также сильно сузилось в пятницу. ДТ мозырского и новополоцкого НПЗ выставлял столько ЗНГК на ст. Васильков по 23 700 грн/т. Продукт «Укртатнафты» был близок к этому уровню - 23 600 грн/т.

Автомобильные партии дизтоплива резко выросли. В среду оператор российских поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга, компания «Анвитрейд», предлагал топливо по 19,50 грн/л (+40 коп./л с четверга). Белорусский ресурс на Коростене у «Укрпалетсистем» был еще дороже - 20,20 грн/л (+0,95 грн/л).

Предложение бензинов А-95 фактически отсутствовало, а импортную «двойку» выставлял только ЗНГК по 28 500 грн/т. Цена «Укртатнафты» - 26 500 грн/т. Шебелинский ресурс у «Газтрона» еще дешевле - 26 100 грн/т.

Основной причиной роста цен операторы называют продолжающуюся девальвацию гривны. В пятницу на межбанковской валютной бирже ее курс опустился до 27,7 грн/$1 (+36 коп./$1), официальный курс евро просел до 29,10 грн/€1. Активное снижение курса с открытия торгов в пятницу обусловило низкий уровень предложения на рынке. Торговавшие в четверг трейдеры, отказались озвучивать цены до понедельника, ожидая существенного роста средних по рынку показателей. «С понедельника очевидным выгладит рост на 300-400 грн/т по дизтопливу», - описал общие для участников рынка ожидания один из поставщиков литовского ДТ в Украину.

Напомним, что главным фактором роста цен с начала года стало повышение акцизов. На бензин до €213,5/1000 л (в 2016 г. - €171/1000 л) и на ДТ до €139,5/1000 л (в 2016 г. - €97-125/1000 л).