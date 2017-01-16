В период с 12 по 13 января стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Стоимость газа снизилась в сетях: KLO, Shell, SUN OIL, «Народна» и «Родник». Снижение составило 3-27 коп./л.

Операторы столичных моноблоков («Барс 2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.), менявшие цены трижды за предыдущие два дня, 13 января сохранили ее на уровне 11,15 грн/л.

Отметим, что снижение стоимости газа в рознице началось с 5 декабря 2016 г. Также напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В четвертом квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом, с 1 января была повышена ставка основного акциза с €31/1000 л до €52/1000 л. Соответственно, налоговая нагрузка на 1 л газа, реализуемого в рознице, снизилась примерно на 32 коп./л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 13/12 января 2016 г., грн/л: