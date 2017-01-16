Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:48 EET подешевел на 4 цента (0,07%), до $55,97 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 5 центов (0,09%) - до $52,96 за баррель.

С начала недели Brent и WTI подешевели почти на 2%.

По мнению аналитиков Bank of America Merrill Lynch, ОПЕК предпринимает значительные усилия по восстановлению равновесия на нефтяном рынке, и нефть может подорожать до $70 за баррель на этом фоне.

Эксперт UBS Джованни Стануово также ожидает продолжения нефтяного ралли в первом полугодии 2017 года, однако предполагает, что во второй половине подъем может замедлиться, поскольку предложение нефти увеличится вслед за повышением цен.

Ранее многие страны, участвующие в коллективном соглашении о сокращении добычи, заявили о выполнении договоренностей. В частности, Саудовская Аравия, по заявлению министра энергетики страны, понизила производство даже больше требуемого и добывает меньше 10 млн баррелей в сутки.

Однако, по мнению аналитиков Commerzbank, до выхода месячных данных о добыче эти заявления нельзя проверить.

С целью мониторинга добычи был основан специальный комитет, состоящий из представителей ОПЕК и других государств. Его первая встреча пройдет 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Между тем позитивным фактором для нефтяного рынка стали данные о том, что Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день. Темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%.

В 2017 году подъем импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.