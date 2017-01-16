В период с 12 по 13 января 2017 г. цены на все виды топлива выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость топлив выросла на 5-10 коп./л в столичной сети АЗК KLO. На 58 коп./л выросли цены в сети АЗК SOCAR - таким образом, розничные цены в сети достигли уровня других мейджоров.

Полтавские сети «Автотранс» и «Надежда» повысили стоимость ДТ на 30 коп./л.

Как сообщал OilNews, 3 января на 50 коп./л выросла стоимость топлив в сети АЗК ОККО. Также поднялись цены в сетях: AMIC, KLO, Mango, Ultra, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель» и др. Ранее, 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта», пр. Позже, 29 декабря WOG снова поднял цены на 50 коп./л.

Как сообщал OilNews, с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 13/12 января 2017 г., грн/л: