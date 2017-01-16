Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, на АЗС «БРСМ-Нафта» в г. Киев бензины А-92 и А-95 подорожали на 30 коп./л до 22,79 грн/л и 23,29 грн/л соответственно. Также, А-95 Премиум увеличился в цене на 50 коп./л до 23,99 грн/л, а дизельное топливо на 10 коп./л до 20,99 грн/л, и 21,79 грн/л за премиальное ДТ.

В свою очередь, на столичных заправках «Народная» на 20 коп./л подорожал бензин А-92 до 22,30 грн/л и ДТ - на 30 коп./л до 21 грн/л.

Добавим, что цены на топливо выросли у региональных операторов «Укргаздобыча», «Катрал ЮГ» и Marshall на 10-50 коп./л.