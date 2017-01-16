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Топливно-энергетический комплекс
Цены на нефть восстанавливаются 12 января, Brent подорожала до $55,9 за баррель
17:59 12.01.2017 |
Нефтяной рынок восстанавливается в четверг после падения в начале недели, инвесторы оценивают данные о загруженности НПЗ в Штатах и снижение курса доллара.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:18 EET выросла на $0,81 (1,47%) - до $55,91 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,75 (1,45%) - до $53 за баррель.
Накануне министерство энергетики США сообщило, что, несмотря на рост запасов нефти, американские НПЗ переработали 17,1 млн баррелей нефти за минувшую неделю - это рекордный объем с 1989 года.
Также рост нефтяных котировок поддерживает падение доллара, что делает более выгодными инвестиции в сырьевые товары. К 17:20 EET доллар упал к евро на 0,8%, до $1,0673 за евро, а к иене падение составляет 1,3%, до 113,87 иены за $1.
Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки.
Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа также указал на возможность снижения производства топлива на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с.
Помимо снижения предложения, ребалансировке рынка поспособствует увеличение спроса, отметил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По его мнению, спрос в 2017 году повысится на 1,2-1,3 млн б/с.
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