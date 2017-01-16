В период с 11 по 12 января стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Операторы столичных моноблоков («Барс 2000», «Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) продолжили снижение цен. К концу дня 11 января стоимость автогаза на их АГЗП опустилась до 11,22-11,25 грн/л.

Также топливо минимально подешевело в сетях: WOG, AMIC, «БРСМ-Нафта», «Фактор», «Олас» и др.

Отметим, что снижение стоимости газа в рознице началась 5 декабря 2016 г. Напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В IV квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л. Соответственно, налоговая нагрузка на 1 л газа, реализуемый в рознице, снизилась примерно на 32 коп./л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 12/11 января 2016 г., грн/л: