Мировые цены на нефть в четверг снижаются на опубликованных в среду данных от минэнерго США об увеличении запасов "черного золота" в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.20 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,02% - до 55,09 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,17% - до 52,17 доллара за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 483,1 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что показатель увеличился всего на 1,162 миллиона баррелей, до 480,162 миллиона баррелей.

Кроме того, добыча нефти в стране за неделю выросла на 2%, или на 176 тысяч баррелей в сутки, до 8,946 миллиона баррелей в сутки. Это стало самым высоким уровнем с апреля прошлого года, отмечает газета The Wall Street Journal.

"С учетом роста цен, логично видеть вливание большего объема инвестиций в операции по геологоразведке и добыче (нефти - ред.)", - цитирует газета аналитика SCI International Гао Цзяна (Gao Jian).