Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили рост - сырье дорожает более чем на 3% на новостях о сокращении поставок Саудовской Аравией, полностью игнорируя данные о росте запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.12 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,23% - до 55,35 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 3,21% - до 52,45 доллара за баррель.

Ранее саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco предупредила клиентов в Азии о небольшом сокращении поставок в феврале.

"Мы ожидаем, что некоторые "бычьи" сообщения по (соглашению - ред.) ОПЕК компенсируют недавние новости об увеличении производства в Ливии, Иране, Ираке и Нигерии", - сказал агентству Рейтер президент консалтинговой компании Ritterbusch & Associates Джим Риттербуш (Jim Ritterbusch).

На этом фоне инвесторы проигнорировали данные Минэнерго США об увеличении коммерческих запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 января. Показатель увеличился на 4,1 миллиона баррелей, или на 0,9% - до 483,1 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы увеличились лишь на 1,162 миллиона баррелей, до 480,162 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю выросла на 2%, или на 176 тысяч баррелей в сутки, до 8,946 миллиона баррелей в сутки.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 0,6 миллиона баррелей, составив 66,9 миллиона баррелей. Запасы бензина в США выросли на 5 миллионов баррелей, или на 2,1% - до 240,5 миллиона баррелей. Прогноз предполагал рост лишь на 1,638 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов подскочили на 8,4 миллиона баррелей, или на 5,2% - до 170 миллионов баррелей. Эксперты ожидали роста показателя всего на 0,899 миллиона баррелей.







