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Дешевые остатки на нефтебазах охладили крупнооптовый рынок
17:15 11.01.2017 |
В среду, 11 января, железнодорожные партии нефтепродуктов подешевели на 200 грн/т после резкого скачка накануне. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Средняя стоимость дизтоплива снизилась почти на 200 грн/т, до 22 950 грн/т. В частности, российский ресурс с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский подешевел до 22 700-22 850 грн/т. Его предлагали четыре компании: ЗНП-М, «Е.Коннект» и «Темиртранс-Захид».
В свою очередь, дизтопливо с белорусских заводов в Киевской и Житомирской областях предлагалось ЗНГК и «Бизнес Солюшнс» по 22 700-22 800 грн/т. Стоимость литовского дизтоплива в Житомирской области у «Альянс Ойл Украина» также снизилась до 22 800 грн/т. SOCAR торгует греческим арктическим дизтопливом из порта в Николаеве по прежней цене, 23 200 грн/т.
Автомобильные партии дизтоплива не показали скачка, эквивалентного крупнооптовым ценам с начала года. В среду оператор российских поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга, компания «Анвитрейд», предлагала топливо по 19,05 грн/т. Белорусский ресурс на Коростене был дороже - 19,25-19,30 грн/т. При этом средняя по Украине цена - 19,97 грн/т.
Сегодняшний откат цен операторы объясняют двумя факторами: снижением стоимости топлива в европейских портах на $10-12/т за сессию, а также давлением на рынок дешевых декабрьских остатков на нефтебазах. «Скачок цен немного опередил события. Крупный опт сильно оторвался от мелкого. На нефтебазах сохраняется значительный объем ресурса, поставленного в конце прошлого года, который только за счет налогов на 1 800 грн/т в себестоимости дешевле. Сегодня в крупном опте мы были вынуждены сокращать этот разрыв», - рассказал один из импортеров литовского ресурса в Украину.
Бензины А-92 также подешевели на 200 грн/т, до 26 650 грн/т. Мозырский продукт предлагает ЗНГК по 27 400 грн/т. Кременчугский остается значительно более дешевым - 26 500 грн/т. Шебелинский у «Газтрон-Украина» еще дешевле - 26 100 грн/т.
Белорусский А-95 у ЗНГК и ОККО в Житомирской и Черниговской областях соответственно торгуются по 28600-28 700 грн/т. Предложение «Укртатнафты» на 1 000 грн/т дешевле.
Основной причиной роста цен с начала года стало повышение акцизов. Напомним, с 1 января 2017 г. введены новые ставки акциза на бензин в размере €213,5/1000 л (в 2016 г. - €171/1000 л) и на ДТ в размере €139,5/1000 л (в 2016 г. - €97-125/1000 л).
Также негативным фактором остается курс гривны, который продолжает снижаться на межбанковской бирже. В среду он опустился до 27,3 грн/$1. При этом курс евро НБУ снова был скорректирован и отступил до 28,73 грн/€1.
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