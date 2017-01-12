В период с 10 по 11 января 2017 г. цены на все топлива выросли в ряде сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость всех топлив на 10 коп./л выросла в столичной сети АЗК KLO. На 50-70 коп./л выросли цены в сети, работающей под брендами ТНК и Formula (ООО «Восток»).

В свою очередь Marshal снизил цены на бензины на 10-16 коп./л, а «Фактор» опустил стоимость ДТ на 20 коп./л, - до 20,20 грн/л, что является минимальным предложением среди крупных сетей. Это на 30 коп./л дешевле предложения сетей «Привата».

Как сообщал OilNews, 3 января на 50 коп./л выросла стоимость топлив в сети АЗК ОККО. Также цены были подняты в сетях: AMIC, KLO, Mango, Ultra, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель» и др. Ранее 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта», пр. Позже, 29 декабря WOG снова поднял цены на 50 коп./л.

Напомним, что с 1 января розничный акциз упразднен и при этом повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 11/10 января 2017 г., грн/л: