В период с 10 по 11 января стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Крупнейшая консолидированная сеть группы «Приват» минимально снизила стоимость автогаза на 5 коп./л, - до 12,17-12,20 грн/л.

Также топливо подешевело на 8-20 коп./л в сетях: KLO, Mango, Ultra, Marshal, Shell, SUN OIL, UPG и «Катрал».

«Барс 2000» вслед за «Авантаж 7» 10 января во второй половине дня снизил стоимость СУГ на 10 коп./л, - до 11,32 грн/л. Таким образом, у операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) цена автогаза выровнялась на уровне 11,32 грн/л.

Отметим, что снижение стоимость газа в рознице началась 5 декабря 2016 г. Напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В IV квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом с 1 января была повышена ставка основного акциза с €31/1000 л до €52/1000 л. Соответственно, налоговая нагрузка на 1 л газа, реализуемого в рознице, снизилась примерно на 32 коп./л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 11/10 января 2016 г., грн/л: