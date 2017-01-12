Финансовые новости
- |
- 12.01.17
- |
- 04:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
10 января, железнодорожные партии нефтепродуктов подорожали на 150-500 грн/т после рождественских выходных
18:10 10.01.2017 |
Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.
Оптовые партии дизтоплива с 6 января выросли в цене на 150 грн/т, до 23 100 грн/т. Так, мозырское и новополоцкое ДТ торговались у ОККО и «Бизнес Солюшнс» на ст. Коростень по 22 900-23 500 грн/т. ЗНГК выставил продукт обоих белорусских заводов на ст. Васильков в Киевской области по 22 900 грн/т. SOCAR поставил мозырское ДТ на новый для рынка базис - ст. Казатин в Винницкой области. Его предложение - 23 300 грн/т. Литовское дизтопливо в Житомирской области у «Альянс Ойл Украина» дешевле - 22 900 грн/т.
Российский продукт с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский держится на уровне 22 800-23 000 грн/т с 5 января. Его сегодня предлагали четыре компании: ОККО, ЗНП-М, «Е.Коннект» и «Темиртранс-Захид». SOCAR торгует греческим арктическим дизтопливом из порта в Николаеве по 23 200 грн/т.
Автомобильные партии дизтоплива также продолжили рост. Так, российский оператор поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга, компания «Анвитрейд», предлагала топливо по 19,10 грн/т. Белорусский ресурс на Коростене был дороже - 19,30-19,50 грн/т. При этом средняя по Украине цена достигла 20,09 грн/т, что на 46 коп./л дороже, чем в конце декабря 2016 г.
С новой недели оживился крупнооптовый рынок бензинов. А-92 белорусского производства предлагает «Темиртранс-Захид» и SOCAR на Коростене по 27 000-27 250 грн/т. Азербайджанцы также выставляют «двойку» в Винницкой области по 27 200 грн/т. Украинские бензины стоят существенно дешевле. Кременчугский - 26 500 грн/т, Шебелинский у «НП-Трейдинг» - 26 300 грн/т.
Белорусский А-95 у ЗНГК предлагается по 28 600 грн/т. Предложение «Укртатнафта» на 1 000 грн/т ниже.
Основной причиной роста цен с начала года стало повышение акцизов. Напомним, с 1 января 2017 г. введены новые ставки акциза на бензин в размере €213,5/1000 л (в 2016 г. - €171/1000 л) и на ДТ в размере €139,5/1000 л (в 2016 г. - €97-125/1000 л).
В то же время операторы отмечают, что на сегодня главным фактором давления выступает курс гривны. С 5 января он на межбанковской бирже обвалился почти на 1 грн/$1 - до 27,2 грн/$1. При этом курс евро НБУ также вырос, до 28,62 грн/€1.
|
|Подписывайтесь в Twitter и Facebook
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|США никогда не признают вхождение Крыма в состав РФ без одобрения народа Украины - Тиллерсон
|Тиллерсон заявил о необходимости более жесткого ответа России за Крым
«Я думаю, российское руководство поняло бы силовой ответ», - сказал Тиллерсон. Он отметил, что нужен был «такой ответ», чтобы Россия поняла, что захватить новые территории не получится. По мнению Тиллерсона, у России нет прав на Крым, поскольку это был «захват чужой территории».
|Глава ГПЗКУ: Китайцы получили предложение от министра и от нас о частичном выкупе компании
|НБУ отменил требование об увеличении капитала банков до 300 млн грн к 11 января 2017г
Новое постановление разработано с целью систематизации нормативно-правовых актов НБУ, поскольку изначально установленные постановлением №58 графики увеличения уставного и регулятивного капиталов банков в дальнейшем были изменены постановлением правления НБУ №242 от 7 апреля 2016 года.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Глава ГПЗКУ: Китайцы получили предложение от министра и от нас о частичном выкупе компании
|Нефть дорожает более чем на 3% на новостях о сокращении поставок саудитами
|Золото дешевеет под давлением от укрепляющейся американской валюты
Заявленная Трампом ранее бюджетно-налоговая политика предполагает введение новых мер стимулирования экономики, в частности, увеличение бюджетных расходов и сокращение налогов, что должно способствовать ускорению инфляции к целевому уровню и более быстрому повышению ставок ФРС США.
|Дешевые остатки на нефтебазах охладили крупнооптовый рынок
|Dragon Capital прогнозирует курс гривны 27 UAH/USD и инфляцию 8% в 2017
|Кабмин ввел новые правила изменения таможенных деклараций
|KLO и "Роснефть" повысили цены на АЗС
Стоимость всех топлив на 10 коп./л выросла в столичной сети АЗК KLO. На 50-70 коп./л выросли цены в сети, работающей под брендами ТНК и Formula (ООО «Восток»). В свою очередь Marshal снизил цены на бензины на 10-16 коп./л, а «Фактор» опустил стоимость ДТ на 20 коп./л, - до 20,20 грн/л.
Это интересно
|Volkswagen представил полноприводный минивэн на электротяге
|Выпущен первый Android-смартфон Nokia
|Новую Toyota Camry сделали "с чистого листа"
Компания Toyota представила на автосалоне в Детройте американскую версию седана Camry нового поколения. По словам главного инженера модели Масато Катсуматы, при создании новинки команда разработчиков получила возможность «начать все с чистого листа».
|Китайский поисковик Baidu создаст свой банк
|Британские ученые нашли способ лечить зубы без пломб
Препарат Tideglusib увеличивает активность стволовых клеток в пульпе зуба, что позволяет восстановить отверсия диаметром 0,13 мм в зубах у мышей, рассказали ученые. В настоящее время ученые исследуют, можно ли таким же образом восстанавливать более крупные повреждения зубов.
|Synaptics разработала многофакторную биометрическую идентификацию
Решение получило название Multi-Factor Fusion Engine. Идея заключается в том, чтобы использовать биометрические показатели от нескольких источников. В данном случае речь идёт о снятии отпечатков пальцев при помощи сенсора Synaptics Natural ID и сканировании лица посредством камеры устройства.
|Как цифровые технологии изменили старые офисные традиции