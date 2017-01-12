Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

Оптовые партии дизтоплива с 6 января выросли в цене на 150 грн/т, до 23 100 грн/т. Так, мозырское и новополоцкое ДТ торговались у ОККО и «Бизнес Солюшнс» на ст. Коростень по 22 900-23 500 грн/т. ЗНГК выставил продукт обоих белорусских заводов на ст. Васильков в Киевской области по 22 900 грн/т. SOCAR поставил мозырское ДТ на новый для рынка базис - ст. Казатин в Винницкой области. Его предложение - 23 300 грн/т. Литовское дизтопливо в Житомирской области у «Альянс Ойл Украина» дешевле - 22 900 грн/т.

Российский продукт с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский держится на уровне 22 800-23 000 грн/т с 5 января. Его сегодня предлагали четыре компании: ОККО, ЗНП-М, «Е.Коннект» и «Темиртранс-Захид». SOCAR торгует греческим арктическим дизтопливом из порта в Николаеве по 23 200 грн/т.

Автомобильные партии дизтоплива также продолжили рост. Так, российский оператор поставок трубопроводного ДТ на станциях Новоград-Волынский и Смыга, компания «Анвитрейд», предлагала топливо по 19,10 грн/т. Белорусский ресурс на Коростене был дороже - 19,30-19,50 грн/т. При этом средняя по Украине цена достигла 20,09 грн/т, что на 46 коп./л дороже, чем в конце декабря 2016 г.

С новой недели оживился крупнооптовый рынок бензинов. А-92 белорусского производства предлагает «Темиртранс-Захид» и SOCAR на Коростене по 27 000-27 250 грн/т. Азербайджанцы также выставляют «двойку» в Винницкой области по 27 200 грн/т. Украинские бензины стоят существенно дешевле. Кременчугский - 26 500 грн/т, Шебелинский у «НП-Трейдинг» - 26 300 грн/т.

Белорусский А-95 у ЗНГК предлагается по 28 600 грн/т. Предложение «Укртатнафта» на 1 000 грн/т ниже.

Основной причиной роста цен с начала года стало повышение акцизов. Напомним, с 1 января 2017 г. введены новые ставки акциза на бензин в размере €213,5/1000 л (в 2016 г. - €171/1000 л) и на ДТ в размере €139,5/1000 л (в 2016 г. - €97-125/1000 л).

В то же время операторы отмечают, что на сегодня главным фактором давления выступает курс гривны. С 5 января он на межбанковской бирже обвалился почти на 1 грн/$1 - до 27,2 грн/$1. При этом курс евро НБУ также вырос, до 28,62 грн/€1.