В период с 5 по 10 января 2017 г. цены на все топлива выросли в ряде сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость всех топлив выросла на 3-10 коп./л в сети Shell, Marshal и «БРСМ-Нафта». На 0,5 грн/л подорожало ДТ в тернопольской сети «Автотехсервис».

Как сообщал OilNews, 3 января на 50 коп./л выросла стоимость топлив в сети АЗК ОККО. Также цены были подняты в сетях: AMIC, KLO, Mango, Ultra, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель» и др.

Напомним, что 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта», пр. Позже, 29 декабря WOG снова поднял цены на 50 коп./л.

Как сообщал OilNews, с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 10/5 января 2017 г., грн/л: