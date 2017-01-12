В период с 5 по 10 января стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Так, автогаз подешевел на 5-20 коп./л в сетях: AMIC, KLO, SOCAR, WOG, ОККО, «БРСМ-Нафта» и пр.

Таким образом, в сетях мейджоров стоимость автогаза установилась на уровне 12,33-12,44 грн/л.

У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) цена автогаза снизилась 6-7 января на 20-29 коп./л, - до 11,35-11,42 грн/л.

Отметим, что снижение стоимость газа в рознице началась с 5 декабря 2016 г. Также напомним, что с 1 января был упразднен розничный акциз. В IV квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом с 1 января была повышена ставка основного акциза: с €31/1000 л до €52/1000 л. Соответственно, налоговая нагрузка на 1 л газа, реализуемый в рознице, снизилась примерно на 32 коп./л.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 10/5 января 2016 г., грн/л: