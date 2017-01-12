Цены на нефть слабо меняются в ходе сессии во вторник после обвала в понедельник на опасениях, что излишек предложения на рынке сохранится в ближайшем будущем.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:55 EET не изменилась по сравнению с закрытием торгов в понедельник и составляет $54,94 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,06 (0,12%) - до $51,90 за баррель.

Накануне Brent и WTI подешевели на 3,8%.

Соглашение о коллективном снижении добычи странами ОПЕК и их партнерами начало действовать только с января, и многие инвесторы по-прежнему сомневаются в том, что оно будет выполнено всеми участниками в полной мере.

В частности, Ирак увеличил экспорт топлива через южный порт Басра в январе до рекордных за 4 года 3,5 млн баррелей в сутки, по данным исследовательской компании ClipperData.

Тем не менее, представители Багдада утверждают, что снизили добычу на 160 тыс. б/с из необходимых 210 тыс. б/с, и намерены полностью выполнить условия соглашения.

"Это не означает, что рынок не придет к балансу спроса и предложения в 2017 году, но указывает на то, что для этого может потребоваться больше времени, чем хотелось бы "быкам"", - говорит аналитик Citi Futures Тим Эванс.

Официальные данные ОПЕК о добыче отдельных стран-членов будут обнародованы только в феврале.

Кроме того, участники рынка ожидают публикации данных о запасах топлива в США, которые выйдут в среду. По оценкам экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, запасы нефти на неделе, завершившейся 6 января, выросли на 1,75 млн баррелей.

