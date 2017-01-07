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В Украине с 30 декабря по 06 января отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и снижение цены на СПБТ
18:07 06.01.2017 |
Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подорожал на 0,47% (11 коп./л) до 22,86 грн/л, бензин А-95 евро - на 0,54% (13 коп./л) до 23,62 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,84% (18 коп./л) до 21,70 грн/л.
Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за пять рабочих дней снизились на 0,62% (8 коп./л) до 12,10 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52%.
По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине крупнооптовая цена бензина марки А-95 евро ДСТУ 7687:2015 c 29 декабря по 5 января 2017 г. стала больше на 8.5%, или 2175.0 грн/т, и составляет 27713 грн/т. За последние 30 дней цена бензина указанной марки стала больше на 13.3%, или 3245.8 грн/т.
Средние цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ в рознице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки,%
|неделя,%
|Бензин А-92 евро
|22,86
|20,00
|0,03
|0,47
|Бензин А-95 евро
|23,62
|21,00
|0,02
|0,54
|Дизельное топливо Евро
|21,70
|19,49
|0,09
|0,84
|Сжиженный газ
|12,10
|10,40
|-0,33
|-0,62
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 6 января 2017 г. составили:
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. нед., коп/л
|AMIC
|23,04
|22,0
|24,47
|50,0
|21,74
|50,0
|12,12
|-22,0
|ANP
|21,95
|0,0
|22,45
|0,0
|20,50
|0,0
|12,03
|-1,9
|SHELL
|24,60
|44,7
|25,60
|44,5
|22,80
|45,3
|12,40
|-4,2
|WOG
|24,99
|0,0
|25,99
|0,0
|22,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,00
|0,0
|22,50
|0,0
|20,50
|10,0
|11,99
|-6,4
|Кло
|23,29
|60,0
|23,89
|70,0
|21,59
|90,0
|12,39
|0,0
|ОККО
|24,93
|1,8
|25,92
|1,8
|22,90
|2,7
|12,39
|-22,5
|ТНК
|22,84
|13,9
|23,83
|34,1
|20,99
|5,3
|12,34
|0,0
|Укрнафта
|22,00
|0,0
|22,50
|0,0
|20,50
|0,0
|12,15
|-2,6
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.01.2017
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