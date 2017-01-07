Как сообщает Терминал, бензин А-92 евро подорожал на 0,47% (11 коп./л) до 22,86 грн/л, бензин А-95 евро - на 0,54% (13 коп./л) до 23,62 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0,84% (18 коп./л) до 21,70 грн/л.

Розничные цены на сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за пять рабочих дней снизились на 0,62% (8 коп./л) до 12,10 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52%.

По данным НТЦ «Психея», средняя по Украине крупнооптовая цена бензина марки А-95 евро ДСТУ 7687:2015 c 29 декабря по 5 января 2017 г. стала больше на 8.5%, или 2175.0 грн/т, и составляет 27713 грн/т. За последние 30 дней цена бензина указанной марки стала больше на 13.3%, или 3245.8 грн/т.

Средние цены на бензины А-92 евро, А-95 евро и ДТ в рознице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки,% неделя,% Бензин А-92 евро 22,86 20,00 0,03 0,47 Бензин А-95 евро 23,62 21,00 0,02 0,54 Дизельное топливо Евро 21,70 19,49 0,09 0,84 Сжиженный газ 12,10 10,40 -0,33 -0,62

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 6 января 2017 г. составили:

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. нед., коп/л Цена А-95, грн/л Изм. нед., коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. нед., коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. нед., коп/л AMIC 23,04 22,0 24,47 50,0 21,74 50,0 12,12 -22,0 ANP 21,95 0,0 22,45 0,0 20,50 0,0 12,03 -1,9 SHELL 24,60 44,7 25,60 44,5 22,80 45,3 12,40 -4,2 WOG 24,99 0,0 25,99 0,0 22,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 10,0 11,99 -6,4 Кло 23,29 60,0 23,89 70,0 21,59 90,0 12,39 0,0 ОККО 24,93 1,8 25,92 1,8 22,90 2,7 12,39 -22,5 ТНК 22,84 13,9 23,83 34,1 20,99 5,3 12,34 0,0 Укрнафта 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 12,15 -2,6

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 06.01.2017