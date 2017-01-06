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Нефть слабо дешевеет после скачка накануне, Brent торгуется на уровне $56,79 за баррель
09:13 06.01.2017 |
Нефть слабо дешевеет в пятницу после подъема накануне на данных о снижении запасов в США, а также информации о сокращении добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:55 EET опустилась на $0,1 (0,18%) - до $56,79 за баррель. К закрытию рынка в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,43 (0,76%) - до $56,89 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,08 (0,15%) - до $53,68 за баррель. Контракт подорожал на $0,5 (0,94%) - до $53,76 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Саудовская Аравия сократила добычу нефти не менее чем на 486 тыс. баррелей в сутки (б/с) с октября 2016 года, сообщил газете The Wall Street Journal осведомленный источник.
Таким образом, Саудовская Аравия выполнила план снижения добычи в полном объеме и, возможно, даже больше, отметил источник. По его словам, производство нефти Саудовской Аравией сократилось примерно до 10,058 млн б/с, что соответствует уровню, согласованному в рамках ОПЕК.
Как сообщалось, 30 ноября прошлого года государства ОПЕК договорились сократить добычу нефти в общей сложности на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия обязалась уменьшить добычу на 486 тыс. б/с, что является самым значительным сокращением среди стран картеля.
С этого момента цены на нефть подскочили на 19%, и эксперты ожидают дальнейшего подъема при успешной реализации соглашения нефтедобывающими странами, пишет WSJ.
Однако эксперты также отмечают риск того, что нефтяной рынок быстро изменит направление, если государства ОПЕК не смогут сократить добычу в запланированном объеме.
"Любые сигналы того, что ОПЕК не выполняет условия, может вызвать каскадные продажи, поскольку спекулянты начнут ликвидировать позиции", - отмечает аналитик Commerzbank AG Карстен Фритш. "Это довольно шаткая ситуация", - говорит эксперт.
Тем временем, данные Минэнерго США, опубликованные накануне, указали на сокращение запасов нефти за прошедшую неделю на 7,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали уменьшение добычи лишь на 2 млн баррелей.
Запасы бензина увеличились за неделю на 8,3 млн баррелей, дистиллятов - на 10,1 млн баррелей.
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