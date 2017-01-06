По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 5 января 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,07% (2 коп./л) до 22,85 грн/л, бензина бензина А-95 евро - на 0,07% (2 коп./л) до 23,62 грн/л дизельное топливо евро подешевело на 0,17% (4 коп./л) до 21,68 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 5 января 2017 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,13% (1,6 коп./л) до 12,14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 51% .

По данным НТЦ «Психея», индикативная цена дизтоплива евро ДСТУ 7688:2015 на АЗС Украины c 29 декабря по 05 января 2017 г. стала больше на 1.0%, или 22.5 коп/л, и составляет 21.68 грн/л.За последние 30 дней цена этого вида топлива стала больше на 4.5%, или 94.0 коп/л.

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 5 января 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки,% неделя,% Бензин А-92 евро 22,85 20,00 0,07 0,72 Бензин А-95 евро 23,62 21,00 0,07 0,80 Дизельное топливо Евро 21,68 18,99 0,17 1,05 Сжиженный газ 12,14 10,40 -0,13 -0,31

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 05.01.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,04 0,0 24,47 0,0 21,74 0,0 12,12 -0,18 ANP 21,95 0,0 22,45 0,0 20,50 0,0 12,04 0,0 SHELL 24,60 0,0 25,60 0,0 22,80 0,0 12,40 0,0 WOG 24,99 0,0 25,99 0,0 22,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 12,06 0,0 Кло 23,29 0,0 23,89 10,0 21,59 10,0 12,39 0,0 ОККО 24,93 1,8 25,92 1,8 22,90 2,7 12,62 0,1 ТНК 22,84 0,0 23,83 -0,2 20,99 0,0 12,34 0,0 Укрнафта 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 12,17 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.



