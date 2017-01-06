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Топливно-энергетический комплекс
В Украине отмечается рост розничных цен на светлые нефтепродукты
18:31 05.01.2017 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 5 января 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,07% (2 коп./л) до 22,85 грн/л, бензина бензина А-95 евро - на 0,07% (2 коп./л) до 23,62 грн/л дизельное топливо евро подешевело на 0,17% (4 коп./л) до 21,68 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 5 января 2017 г. на АГЗС/АГЗП в Украине подешевел на 0,13% (1,6 коп./л) до 12,14 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 51% .
По данным НТЦ «Психея», индикативная цена дизтоплива евро ДСТУ 7688:2015 на АЗС Украины c 29 декабря по 05 января 2017 г. стала больше на 1.0%, или 22.5 коп/л, и составляет 21.68 грн/л.За последние 30 дней цена этого вида топлива стала больше на 4.5%, или 94.0 коп/л.
Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 5 января 2017 г. составили:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки,%
|неделя,%
|Бензин А-92 евро
|22,85
|20,00
|0,07
|0,72
|Бензин А-95 евро
|23,62
|21,00
|0,07
|0,80
|Дизельное топливо Евро
|21,68
|18,99
|0,17
|1,05
|Сжиженный газ
|12,14
|10,40
|-0,13
|-0,31
Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 05.01.2017
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|23,04
|0,0
|24,47
|0,0
|21,74
|0,0
|12,12
|-0,18
|ANP
|21,95
|0,0
|22,45
|0,0
|20,50
|0,0
|12,04
|0,0
|SHELL
|24,60
|0,0
|25,60
|0,0
|22,80
|0,0
|12,40
|0,0
|WOG
|24,99
|0,0
|25,99
|0,0
|22,99
|0,0
|0,00
|0,0
|Авиас Плюс
|22,00
|0,0
|22,50
|0,0
|20,50
|0,0
|12,06
|0,0
|Кло
|23,29
|0,0
|23,89
|10,0
|21,59
|10,0
|12,39
|0,0
|ОККО
|24,93
|1,8
|25,92
|1,8
|22,90
|2,7
|12,62
|0,1
|ТНК
|22,84
|0,0
|23,83
|-0,2
|20,99
|0,0
|12,34
|0,0
|Укрнафта
|22,00
|0,0
|22,50
|0,0
|20,50
|0,0
|12,17
|0,0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
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|В Украине отмечается рост розничных цен на светлые нефтепродукты
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