«Сибур», крупнейший производитель и экспортер сжиженного углеводородного газа (СУГ) в РФ, после двухмесячного перерыва планирует возобновить в январе 2017 г. поставки СУГ на рынок Украины, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в трейдерских кругах.

Согласно данным украинских импортеров, небольшие объемы СУГ производства «Сибура» с поставкой в январе в Украину были реализованы компанией на российско-украинском погранпереходе Суземка-Зерново по формуле, привязанной к котировкам сжиженного газа на базисе DAP Брест, с премией в $10/т.

По данным источников, «Сибур» временно приостанавливал поставки СУГ в Украину после ввода Украиной санкций в отношении «СГ-Транс» с 31 октября, частично перенаправив транзит в Восточную Европу с украинско-польских на белорусско-польские погранпереходы. Сообщается, что в цистернах «СГ-Транса», арендуемые в том числе «Сибуром» и «Роснефтью», на внутренний рынок Украины и транзитом через ее территорию в страны Восточной Европы, по оценке трейдеров, ранее поставлялось 30-40% от общего объема СУГ на данном направлении.

Участники рынка также сообщили о возможном увеличении в январе поставок СУГ «Роснефтью» напрямую потребителям в Украине, в то время как в течение ноября-декабря СУГ эта компания реализовывала транзитом через приграничные к Украине ГНС на территории РФ и Беларуси, где транспортировка СУГ в цистернах «СГ-Транса» осуществляется в свободном режиме. В ноябре-декабре ресурс «Сибура» и «Роснефти» украинские трейдеры замещали поставками с ГПЗ «Сургутнефтегаза».