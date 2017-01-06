В четверг, 5 января, на рынок с предложением дизтоплива начали выходить украинские трейдеры. Средняя стоимость ресурса выросла примерно на 1 150 грн/т, до 2 350 грн/т. Об этом OilNews рассказали в «Консалтинговой группе А-95» по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

В четверг мозырское и новополоцкое ДТ торговались у ЗНГК, SOCAR, ОККО и «Альянс Ойл Украина» на ст. Коростень по 22 900-23 000 грн/т. «Альянс Ойл Украина» предлагала этот ресурс также в Ровенской области по 22 800 грн/т.

Российский продукт с отгрузкой со ст. Новоград-Волынский подорожал до 22 800-23 000 грн/т. Его предлагали только две компании: «Е.Коннект» и «Темиртранс-Захид». SOCAR поставил греческую арктику в порт Николаева и выставил конкурентную цену - 23 100 грн/т.

На рынке бензинов 5 января появились первые предложения А-92 белорусского производства. «Темиртранс-Захид» и «Бизнес-Солюшнс» выставляют продукт на Коростене по 27 200-27 500 грн/т. Таким образом, средняя стоимость «двойки» в сравнении с концом прошлого года подскочила на 2 000 грн/т.

Предложение А-95 пока есть только у «Укртатнафты» - 27 600 грн/т.

Основным фактором роста цен стало повышение акцизов. Напомним, с 1 января 2017 г. введены новые ставки акциза на бензин в размере €213,5/1000 л (в 2016 г. - €171/1000 л) и на ДТ - €139,5/1000 л (в 2016 г. - €97-125 /1000 л).