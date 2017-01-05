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Цены на нефть слабо снижаются после роста в среду, Brent торгуется у $56,3 за баррель
09:04 05.01.2017 |
Нефть умеренно снижается в цене после роста в среду на опасениях, что рост добычи в Ливии может нивелировать сокращение производства топлива странами ОПЕК.
Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:07 EET подешевел на 19 центов (0,34%) - до $56,27 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 12 центов (0,23%) - до $53,14 за баррель.
Накануне WTI и Brent подорожали на 1,78%, до $53,26 и $56,46 за баррель соответственно.
Ливия, не участвующая в соглашении ОПЕК о снижении добычи, наращивает производство на крупнейшем в стране месторождении аш-Шарара и готовится возобновить работу крупного экспортного терминала Аз-Завия.
По данным источников в ливийской госкорпорации National Oil Corp., в настоящее время страна добывает порядка 700 тыс. б/с против 630 тыс. б/с в декабре. Ливия планирует удвоить добычу в 2017 году.
Между тем в декабре совокупная добыча нефти странами ОПЕК снизилась на 310 тыс. баррелей в сутки из-за перебоев в работе месторождений в Нигерии, показывают данные опроса экспертов, проведенного агентством Bloomberg.
Кроме того, участники рынка следят за изменением запасов топлива в США. По данным Американского института нефти (API), обнародованным накануне, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,43 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в четверг в 18:00 EET, и аналитики в среднем ожидают более умеренного снижения - на 2 млн баррелей.
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