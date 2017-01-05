По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 4 января 2017 г. отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты. При этом цена на сжиженный газ сохраняет тенденцию к снижению, что сокращает срок окупаемости ГБО.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС выросла на 0,11% (2 коп./л) до 22,84 грн/л, бензина А-95 евро - на 0,12% (3 коп./л) до 23,60 грн/л Дизельное топливо евро подорожало на 0,11% (2 коп./л) до 21,65 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 4 января 2017 г. не изменился в цене, которая составляет 12.22 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 52% .

По данным НТЦ «Психея», средняя цена сжиженного газа на АГЗС/АГЗП c 28 декабря по 4 января 2017 г. стала меньше на 0.3%, или 4 коп/л, и находилась на уровне 12.22 грн/л. За последние 30 дней цена этого вида топлива стала меньше на 2.1%, или 26 коп/л.

Средняя цена на сжиженный газ в рознице по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 2.2:

Средние цены на бензины в розничной торговле:

Цены на нефтепродукты на АЗС в Украине по данным Научно-технического центра «Психея» 04 января 2017 г. составили:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки,% неделя,% Бензин А-92 евро 22,84 20,00 0,11 0,93 Бензин А-95 евро 23,60 21,00 0,12 1,01 Дизельное топливо Евро 21,65 18,60 0,11 1,22 Сжиженный газ 12,16 10,40 -0,05 -0,36

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 04.01.2017

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 23,04 0,0 24,47 0,0 21,74 0,0 12,30 -4,0 ANP 21,95 0,0 22,45 0,0 20,50 0,0 12,04 0,0 SHELL 24,60 0,0 25,60 0,0 22,80 0,0 12,40 0,0 WOG 24,99 0,0 25,99 0,0 22,99 0,0 0,00 0,0 Авиас Плюс 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 12,06 0,0 Кло 23,29 0,0 23,79 0,0 21,49 0,0 12,39 0,0 ОККО 24,91 0,0 25,90 0,0 22,87 0,0 12,62 0,0 ТНК 22,84 13,9 23,83 34,3 20,99 5,3 12,34 0,0 Укрнафта 22,00 0,0 22,50 0,0 20,50 0,0 12,17 0,0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.