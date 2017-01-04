Цены на нефть, упавшие во вторник более чем на 2%, с утра в среду пытаются восстановить подъем на фоне вступления в силу решений ОПЕК и других производителей нефти об ограничении добычи, а также в ожидании данных о сокращении товарных запасов топлива в США.

Мартовский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 EET подорожал на 40 центов (0,72%) - до $56,87 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 37 центов (0,71%) - до $52,70 за баррель.

По итогам сессии 3 января февральский контракт на нефть WTI подешевел на 2,6%, до $52,33 за баррель, тогда как нефть Brent с поставкой в марте опустилась на 2,4% - до $55,47 за баррель. Ранее в ходе торгов котировки WTI поднимались выше $55 за баррель, Brent - выше $58.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США упали на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей. Доклад будет обнародован с отклонением от обычного графика - в 19:00 МСК в четверг, поскольку понедельник в США был выходным.

Официально сделка ОПЕК и других нефтедобывающих стран вступила в силу 1 января. Кувейт, входящий в состав нефтяного картеля, с начала месяца уменьшил добычу на 130 тыс. баррелей в сутки, Оман намерен сократить добычу на 45 тыс. баррелей в сутки в течение января.

Между тем Ливия, на которую не распространяются договоренности ОПЕК, наращивает добычу на крупнейшем в стране нефтяном месторождении аш-Шарара. Как ожидается, в этом месяце с него будет отгружено почти 1,9 млн баррелей нефти через порт Аз-Завия близ ливийской столицы Триполи.

