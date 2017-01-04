В период с 29 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. стоимость автогаза скорректировалась минимально в ряде сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Так, автогаз незначительно подешевел на 2-11 коп./л в сетях Marshal, «БРСМ-Нафта» и «Род-Ник».

У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) цена автогаза осталась без изменений на уровне 11,62-11,64 грн/л.

Как сообщалось, оптовые цены на автогаз снижаются с 5 декабря 2016 г. С того же периода началось снижение розничных цен.

Как сообщал OilNews, с 1 января розничный акциз был упразднен. В четвертом квартале 2016 г. он составлял 1,21 грн/л. При этом, с 1 января повышена ставка основного акциза с €31/1000 л до €52/1000 л. Таким образом, налоговая нагрузка на 1 л газа, реализуемый в рознице, снизилась примерно на 32 коп./л.





Стоимость автогаза на АГЗС в период 3 января 2017 г./29 декабря 2016 г., грн/л: