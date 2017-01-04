В период с 29 декабря 2016 г. по 3 января 2017 г. цены выросли в ряде крупнейших сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

Стоимость всех топлив на 50 коп./л выросла в сети АЗК ОККО. Также цены были подняты в сетях: AMIC, KLO, Mango, Ultra, Shell, «БРСМ-Нафта», «Параллель» и др.

Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив на 13-20 коп./л.

Напомним, что 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта», пр. Позже, 29 декабря WOG снова поднял цены на 50 коп./л.

Как сообщал OilNews, с 1 января розничный акциз упразднен и при этом, повышена ставка основного акциза.

Динамика розничных цен в сетях АЗС 3 января 2017 г./29 декабря 2016 г., грн/л: