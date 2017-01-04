Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник достигли максимальных отметок с июля 2015 года.

Котировки фьючерсов на нефть марки Brent поднялись до $58,37 за баррель, WTI подорожала до $55,24 за баррель.

Участники рынка с оптимизмом встречают новый год в ожидании сокращения добычи крупнейшими странами-производителями мира, входящими и не входящими в ОПЕК.

Кувейтские СМИ сообщили о том, что с 1 января страна сократила производство на 130 тыс. баррелей в сутки, примерно до 2,75 млн б/с, в соответствии с договоренностями.

По итогам 2016 года нефть WTI продемонстрировала подъем котировок на 45%, что стало максимальным приростом за семь лет, отмечает MarketWatch. В том числе в декабре она подорожала более чем на 8% после соглашения стран-членов ОПЕК и других государств о снижении объемов добычи.

Марка Brent выросла за год в цене на 52%, что также стало самым существенным подъемом с 2009 года.

"Рынок стал более уверенным в том, что участники соглашения на этот раз будут соблюдать оговоренные квоты на добычу, поскольку каждый хочет, чтобы цены пошли вверх", - полагает аналитик по энергетике SCI International Гао Цзянь.

