В период с 28 по 29 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Так, автогаз минимально подешевел на 2-10 коп./л в сетях SUN OIL, WOG, «Татнефть», пр.

У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG и пр.) цена автогаза осталась без изменений на уровне 11,62-11,64 грн/л.

Как сообщал OilNews, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 29/28 декабря 2016 г., грн/л: