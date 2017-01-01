Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 04:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Цены на топливо выросли в ряде крупных сетей АЗС
12:52 29.12.2016 |
В период с 28 по 29 декабря цены выросли в ряде крупных сетей АЗС. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
Стоимость всех топлив выросла в сети АЗС WOG на 50 коп./л. Таки образом бензин А-95 вырос в сети до 25,99 грн/л, ДТ подорожало до 22,99 грн/л.
Также цены выросли в ряде региональных сетей: одесском «Катрале», полтаво-харьковской «Татнфети», восточноукраиннской «Паралллели» и в сети «Народна».
Эти изменения привели к росту средневзвешенной стоимости топлив на 7 коп./л.
Напомним, что 26 декабря цены выросли в крупнейших украинских сетях: группа «Приват», WOG, ОККО, SOCAR, KLO, «БРСМ-Нафта», пр.
Отметим, что основной рост стоимости топлив в опте пришелся на первые две недели декабря, когда произошел основной скачек котировок (+$50-55/т), и ослабление курса гривны до 26,3-26,5 грн/$1. Так с ноября стоимость железнодорожных партий нефтепродуктов значительно выросла. Бензины подорожали на 1 600 грн/т, ДТ - на 2 700 грн/т.
Как сообщал OilNews, с 1 января будет упразднен розничный акциз и при этом, повышена ставка основного акциза.
Динамика розничных цен в сетях АЗС 29/28 декабря 2016 г., грн/л:
|
Оператор
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
Цена
|
Изм.
|
AMIC
|
22,74
|
0,00
|
23,89
|
0,00
|
24,91
|
0,00
|
21,24
|
0,00
|
ANP
|
21,95
|
0,00
|
22,45
|
0,00
|
22,65
|
0,00
|
20,55
|
0,00
|
KLO
|
22,69
|
0,00
|
23,19
|
0,00
|
25,29
|
0,00
|
20,69
|
0,00
|
Mango/Ultra
|
22,81
|
0,00
|
23,91
|
0,00
|
24,90
|
0,00
|
21,39
|
0,00
|
Marshal
|
21,66
|
0,00
|
22,26
|
0,00
|
Х
|
Х
|
19,93
|
0,00
|
SOCAR
|
24,39
|
0,00
|
25,39
|
0,00
|
26,39
|
0,00
|
22,39
|
0,00
|
SUN OIL
|
21,78
|
0,00
|
22,28
|
0,00
|
23,26
|
0,00
|
20,34
|
0,00
|
UPG
|
22,50
|
0,00
|
23,00
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
20,20
|
0,00
|
WOG
|
24,99
|
0,50
|
25,99
|
0,50
|
26,99
|
0,50
|
22,99
|
0,50
|
Автотранс
|
22,20
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
24,50
|
0,00
|
20,78
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
22,14
|
0,00
|
22,64
|
0,00
|
23,29
|
0,00
|
20,12
|
0,10
|
Катрал
|
22,29
|
0,10
|
23,27
|
0,10
|
23,29
|
0,10
|
20,27
|
0,10
|
Надежда
|
22,20
|
0,00
|
22,99
|
0,00
|
23,49
|
0,00
|
20,79
|
0,00
|
Народна
|
21,93
|
0,15
|
22,53
|
0,35
|
22,93
|
0,25
|
20,53
|
0,00
|
ОККО
|
24,49
|
0,00
|
25,49
|
0,00
|
26,49
|
0,00
|
22,49
|
0,00
|
Параллель
|
23,69
|
0,20
|
24,69
|
0,20
|
25,49
|
0,20
|
21,69
|
0,20
|
Роснефть
|
22,79
|
0,00
|
23,79
|
0,00
|
24,79
|
0,00
|
20,99
|
0,00
|
Татнефть
|
22,15
|
0,05
|
22,75
|
0,05
|
23,75
|
0,05
|
20,67
|
0,10
|
Укрнафта
|
22,00
|
0,00
|
22,50
|
0,00
|
22,70
|
0,00
|
20,50
|
0,00
|
Фактор
|
22,20
|
0,00
|
22,60
|
0,00
|
Х
|
Х
|
20,60
|
0,20
|
Средняя
|
22,93
|
0,07
|
23,66
|
0,07
|
24,63
|
0,07
|
21,23
|
0,07
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на €478,3 млн со Всемирным банком
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение на 478,285 млн евро по проекту финансирования импорта компанией природного газа с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка).
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
|НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг
|Нефть слабо дешевеет при низких объемах торгов, Brent - $56,65 за баррель
|Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
|В ноябре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 16,7% до 16 млрд гривен
|"Нафтогаз" констатирует снижение транзита через ГТС Украины после увеличения загрузки OPAL
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров