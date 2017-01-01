Нефть в четверг торгуется без единой ценовой динамики на фоне данных Минэнерго США о неожиданном росте нефтяных запасов и сокращении добычи в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.11 EET стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,04% - до 56,98 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,43% - до 53,83 доллара за баррель.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, неожиданно увеличились на 0,6 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 486,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 0,42%, или на 2,060 миллиона баррелей, до 483,34 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за эту неделю, по данным министерства, сократилась на 0,22%, или на 20 тысяч баррелей в сутки - до 8,766 миллиона баррелей в сутки. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,15%, или на 0,1 миллиона баррелей, составив 66,4 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США сократились на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 227,1 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, ожидали, что показатель вырастет на 1,32 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей, или на 1,2% - до 151,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя - на 1,78 миллиона баррелей.