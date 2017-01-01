Среди предновогодних сюрпризов в этом году затесался один не очень приятный - рост цен на АЗС. Бензин и дизтопливо 26 декабря прибавили по 50 копеек на литре. 27-28 декабря рост "поддержали" региональные сети, и есть все основания полагать, что в ближайшее время нас ожидает соразмерное повышение. В чем причина?

30 ноября в Вене состоялся саммит стран ОПЕК. В повестке дня значился единственный вопрос: сокращение добычи нефти с целью "стабилизации рынка". Хотя на самом деле всем понятно, что речь шла о желании повысить цены.

Однако и это еще не все. Чуть позже произошло еще одно событие: впервые с 2001 года к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны, не входящие в картель, в том числе Россия. Итогом венского саммита стало подписание меморандума об уменьшении суммарного производства жидких углеводородов на 1,7-1,8 млн баррелей/сутки - около 2% мировой добычи нефти.

Страны-участницы ОПЕК подтвердили свое намерение сократить суточную добычу нефти на 1,2 млн баррелей. Независимые производители - в среднем на 600 тыс. баррелей. Сделку поддержали 11 нерезидентов картеля из 14 приглашенных на совещание нефтедобывающих государств.

Обязательства по сокращению добычи нефти из стран, которые не входят в ОПЕК, взяли на себя Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан. По всем этим странам цифры не обнародованы, однако некоторые все же стали известны.

Россия, как и было оговорено ранее, сократит суточное производство "черного золота" на 300 тыс. баррелей. Казахстан обязался сократить добычу нефти на 20 тыс., Азербайджан - 35 тыс., Мексика - 100 тыс. Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия заявила, что с января начнет сокращать добычу нефти и может в итоге даже выйти на уровень ниже, чем был указан в соглашении от 30 ноября. Королевство обязалось сократить добычу на 486 тыс. баррелей в сутки - до 10,058 млн. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал подписание итоговых документов историческим событием.

Результат был достигнут сразу: если в конце ноября цены на нефть находились у отметки $46/баррель, то буквально за две недели она увеличилась до $55. Аналогичными темпами выросли цены на нефтепродукты. Так, за последний месяц котировка дизельного топлива на Северо-Западе Европы выросла до $490/тонна (+11,6%), бензин - до $535/тонна (+13,5%).

Украина, как страна импортер, не могла не почувствовать столь ощутимых корректировок. Традиционно сначала выросли оптовые цены, после чего синхронизация в рознице стала лишь вопросом времени. При этом произошедшее в минувший уик-энд (24-25 декабря) повышение цен в крупнейших заправочных сетях на 50 копеек/литр очевидно будет не последним.

Как показывают расчеты Консалтинговой группы А-95, в ближайшее время возможен новый виток роста цен. В течение последних трех месяцев рынок работает на пониженной наценке, что обычно сменяется периодом более высокой маржи, который характерен для зимнего периода, когда объемы продаж падают до минимума.

По нашим оценкам, средний уровень расчетных цен на начало января: бензин А-95 - 24,12 грн/литр (средняя цена по стране на 26 декабря - 23,51 грн/литр), дизтопиво - 21,95 грн/литр (21,05 грн/литр).

Какие цены нас ждут в 2017 году? Неизвестных данных в этом уравнении намного больше, чем известных. Первый вопрос: какой будет цена на нефть? Не факт, что повышенный уровень цен удастся удержать. Сами нефтедобытчики косо смотрят друг на друга, опасаясь, что кое-кто может и не выполнить норму о снижении добычи.

К тому же не все крупные нефтедобытчики присоединились к соглашению. Например, в стороне остались США, а главным образом благодаря рванувшей там добыче сланцевой нефти и произошел обвал цен на нефть, с которым теперь борется ОПЕК.

Низкие цены заставили американцев заглушить скважины, однако новый подъем цен неизбежно приведет к возобновлению добычи. Кроме того, технологии не стоят на месте, и добытчикам США удалось значительно снизить себестоимость производства своей нефти, комфортно помещаясь не только в $50/баррель, но и в $30 на растущем количестве месторождений.

Во-вторых, важнейшим фактором ценообразования на топливо в Украине остается курс гривни. Если степень влияния цен на нефть в цене бензина описывается 40%-ми, то валютная составляющая измеряется 90%-ми - это собственно та же цена нефти (40%) плюс налоги, занимающие в цене до 45% (акциз и НДС). Топливные акцизы, напомню, установлены в евро.

Как сложатся эти два фактора, сказать крайне сложно. Если обобщить мнения аналитиков мирового энергетического рынка, то выхода цен за пределы $60/баррель никто особо не ждет. Это позволяет утверждать, что средняя стоимость литра бензина и дизтоплива не выйдет за пределы $0,9/литр и 0,8/литр соответственно. Другое дело, каким будет курс доллара. Ответа на этот вопрос, похоже, не знают даже в НБУ.

Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95"