Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 04:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Какими будут цены на бензин на Новый год
11:54 29.12.2016 |
Среди предновогодних сюрпризов в этом году затесался один не очень приятный - рост цен на АЗС. Бензин и дизтопливо 26 декабря прибавили по 50 копеек на литре. 27-28 декабря рост "поддержали" региональные сети, и есть все основания полагать, что в ближайшее время нас ожидает соразмерное повышение. В чем причина?
30 ноября в Вене состоялся саммит стран ОПЕК. В повестке дня значился единственный вопрос: сокращение добычи нефти с целью "стабилизации рынка". Хотя на самом деле всем понятно, что речь шла о желании повысить цены.
Однако и это еще не все. Чуть позже произошло еще одно событие: впервые с 2001 года к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны, не входящие в картель, в том числе Россия. Итогом венского саммита стало подписание меморандума об уменьшении суммарного производства жидких углеводородов на 1,7-1,8 млн баррелей/сутки - около 2% мировой добычи нефти.
Страны-участницы ОПЕК подтвердили свое намерение сократить суточную добычу нефти на 1,2 млн баррелей. Независимые производители - в среднем на 600 тыс. баррелей. Сделку поддержали 11 нерезидентов картеля из 14 приглашенных на совещание нефтедобывающих государств.
Обязательства по сокращению добычи нефти из стран, которые не входят в ОПЕК, взяли на себя Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Экваториальная Гвинея, Судан и Южный Судан. По всем этим странам цифры не обнародованы, однако некоторые все же стали известны.
Россия, как и было оговорено ранее, сократит суточное производство "черного золота" на 300 тыс. баррелей. Казахстан обязался сократить добычу нефти на 20 тыс., Азербайджан - 35 тыс., Мексика - 100 тыс. Крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия заявила, что с января начнет сокращать добычу нефти и может в итоге даже выйти на уровень ниже, чем был указан в соглашении от 30 ноября. Королевство обязалось сократить добычу на 486 тыс. баррелей в сутки - до 10,058 млн. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо назвал подписание итоговых документов историческим событием.
Результат был достигнут сразу: если в конце ноября цены на нефть находились у отметки $46/баррель, то буквально за две недели она увеличилась до $55. Аналогичными темпами выросли цены на нефтепродукты. Так, за последний месяц котировка дизельного топлива на Северо-Западе Европы выросла до $490/тонна (+11,6%), бензин - до $535/тонна (+13,5%).
Украина, как страна импортер, не могла не почувствовать столь ощутимых корректировок. Традиционно сначала выросли оптовые цены, после чего синхронизация в рознице стала лишь вопросом времени. При этом произошедшее в минувший уик-энд (24-25 декабря) повышение цен в крупнейших заправочных сетях на 50 копеек/литр очевидно будет не последним.
Как показывают расчеты Консалтинговой группы А-95, в ближайшее время возможен новый виток роста цен. В течение последних трех месяцев рынок работает на пониженной наценке, что обычно сменяется периодом более высокой маржи, который характерен для зимнего периода, когда объемы продаж падают до минимума.
По нашим оценкам, средний уровень расчетных цен на начало января: бензин А-95 - 24,12 грн/литр (средняя цена по стране на 26 декабря - 23,51 грн/литр), дизтопиво - 21,95 грн/литр (21,05 грн/литр).
Какие цены нас ждут в 2017 году? Неизвестных данных в этом уравнении намного больше, чем известных. Первый вопрос: какой будет цена на нефть? Не факт, что повышенный уровень цен удастся удержать. Сами нефтедобытчики косо смотрят друг на друга, опасаясь, что кое-кто может и не выполнить норму о снижении добычи.
К тому же не все крупные нефтедобытчики присоединились к соглашению. Например, в стороне остались США, а главным образом благодаря рванувшей там добыче сланцевой нефти и произошел обвал цен на нефть, с которым теперь борется ОПЕК.
Низкие цены заставили американцев заглушить скважины, однако новый подъем цен неизбежно приведет к возобновлению добычи. Кроме того, технологии не стоят на месте, и добытчикам США удалось значительно снизить себестоимость производства своей нефти, комфортно помещаясь не только в $50/баррель, но и в $30 на растущем количестве месторождений.
Во-вторых, важнейшим фактором ценообразования на топливо в Украине остается курс гривни. Если степень влияния цен на нефть в цене бензина описывается 40%-ми, то валютная составляющая измеряется 90%-ми - это собственно та же цена нефти (40%) плюс налоги, занимающие в цене до 45% (акциз и НДС). Топливные акцизы, напомню, установлены в евро.
Как сложатся эти два фактора, сказать крайне сложно. Если обобщить мнения аналитиков мирового энергетического рынка, то выхода цен за пределы $60/баррель никто особо не ждет. Это позволяет утверждать, что средняя стоимость литра бензина и дизтоплива не выйдет за пределы $0,9/литр и 0,8/литр соответственно. Другое дело, каким будет курс доллара. Ответа на этот вопрос, похоже, не знают даже в НБУ.
Сергей Куюн, директор ООО "Консалтинговая группа А-95"
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на €478,3 млн со Всемирным банком
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" подписала кредитное соглашение на 478,285 млн евро по проекту финансирования импорта компанией природного газа с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, входит в структуру Всемирного банка).
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
|НБУ снял ограничение по расчетам в 120 дней для экспортеров услуг
|Нефть слабо дешевеет при низких объемах торгов, Brent - $56,65 за баррель
|Сбережения украинцев в III кв. 2016г увеличились на 16,5 млрд грн -Госстат
|В ноябре долг населения за жилкомуслуги увеличился на 16,7% до 16 млрд гривен
|"Нафтогаз" констатирует снижение транзита через ГТС Украины после увеличения загрузки OPAL
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров