Китай ввёл госуправление в добычу и производство редкоземельных элементов — производителям электроники придётся ладить с властями

Ряд ведущих китайских поставщиков редкоземельных элементов объединились в новую компанию под управлением государственного регулятора активов, что даст ей стратегическое преимущество на местном и глобальном рынке ресурсов. В целом перемены приведут к конкурентным ценам на сырьё и развитию технологий добычи и переработки, но теперь производителям батарей и электроники придётся ладить с властями, опасаясь запретов на получение стратегических ресурсов.

Если верить местным экспертам, консолидация добычи и производства редкоземельных элементов в Китае - это вынужденный шаг властей в ответ на торговые санкции со стороны США. С начала торговой войны с Китаем, развязанной Дональдом Трампом в 2018 году, у властей Поднебесной была возможность угрожать США прекращением экспорта ценного ресурса. Но Китай этим не воспользовался, хотя в центральной прессе страны такие призывы и намёки на это озвучивались многократно. Концентрация значительной доли добычи редкоземельных элементов фактически в руках государства даёт властям такой инструмент и делает простым его применение. Будет этот инструмент применён или нет, но угроза ограничения экспорта теперь становится проще осуществимой.

Новым игроком на рынке редкоземельных элементов стала China Rare Earth Group. В неё вошли подразделения компаний Aluminium Corporation of China, China Minmetals, Ganzhou Rare Earth Group и два разработчика технологий добычи и переработки редкоземельных элементов. Это слияние стало крупнейшим в своём роде в мире.

По данным на 2021 год, группа располагает квотами на добычу 52 719 тонн сырья - это 31 % от общего объёма добычи редкоземельных элементов в стране, и квотами на выплавку 47 129 тонн сырья, что составляет 29 % от общего объёма производства этих ресурсов в Китае. На долю China Rare Earth Group приходится около 62 % поставок тяжёлых редкоземельных элементов в стране. С таким гигантом придётся считаться.

Консолидация добычи и переработки редкоземельных элементов должна помочь внедрению передовых технологий, в том числе, снижающих себестоимость производства. Разобщённость этому мешала, уверены эксперты, а государственный регулятор обеспечит внутренний сквозной контроль над этими процессами и позволит влиять на ценообразование.

Дело в том, что Китай, хотя он доминирует на мировом рынке редкоземельных ресурсов, в последние годы начал снижать свою долю в мировых поставках этого сырья. По данным Геологической службы США, доля Китая в мировом производстве редкоземельных элементов упала с 86 % в 2014 году до 58,3 % в прошлом году. При этом на Китай приходится 36,7 % разведанных запасов редкоземельных элементов, что вдвое выше, чем во Вьетнаме или Бразилии (по 18 % в каждой). Также производство редкоземельных элементов начали наращивать в США, подняв его в 2020 году на 36 % до 38 000 тонн. При этом средняя экспортная цена на редкоземельные металлы в ноябре подскочила на 36 % по сравнению с прошлым годом и удвоилась с начала 2020 года до $13 200 за тонну.

«Предыдущее объединение в шесть групп не смогло решить такие проблемы, как стабильная внутренняя конкуренция и технологическое отставание от зарубежных аналогов в сфере переработки и сбыта, - сказал один из китайских экспертов. - Китаю нужен лидер отрасли для участия в международной конкуренции».