Финансовые новости
- |
- 24.12.21
- |
- 22:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Китай ввёл госуправление в добычу и производство редкоземельных элементов — производителям электроники придётся ладить с властями
21:27 24.12.2021 |
Ряд ведущих китайских поставщиков редкоземельных элементов объединились в новую компанию под управлением государственного регулятора активов, что даст ей стратегическое преимущество на местном и глобальном рынке ресурсов. В целом перемены приведут к конкурентным ценам на сырьё и развитию технологий добычи и переработки, но теперь производителям батарей и электроники придётся ладить с властями, опасаясь запретов на получение стратегических ресурсов.
Если верить местным экспертам, консолидация добычи и производства редкоземельных элементов в Китае - это вынужденный шаг властей в ответ на торговые санкции со стороны США. С начала торговой войны с Китаем, развязанной Дональдом Трампом в 2018 году, у властей Поднебесной была возможность угрожать США прекращением экспорта ценного ресурса. Но Китай этим не воспользовался, хотя в центральной прессе страны такие призывы и намёки на это озвучивались многократно. Концентрация значительной доли добычи редкоземельных элементов фактически в руках государства даёт властям такой инструмент и делает простым его применение. Будет этот инструмент применён или нет, но угроза ограничения экспорта теперь становится проще осуществимой.
Новым игроком на рынке редкоземельных элементов стала China Rare Earth Group. В неё вошли подразделения компаний Aluminium Corporation of China, China Minmetals, Ganzhou Rare Earth Group и два разработчика технологий добычи и переработки редкоземельных элементов. Это слияние стало крупнейшим в своём роде в мире.
По данным на 2021 год, группа располагает квотами на добычу 52 719 тонн сырья - это 31 % от общего объёма добычи редкоземельных элементов в стране, и квотами на выплавку 47 129 тонн сырья, что составляет 29 % от общего объёма производства этих ресурсов в Китае. На долю China Rare Earth Group приходится около 62 % поставок тяжёлых редкоземельных элементов в стране. С таким гигантом придётся считаться.
Консолидация добычи и переработки редкоземельных элементов должна помочь внедрению передовых технологий, в том числе, снижающих себестоимость производства. Разобщённость этому мешала, уверены эксперты, а государственный регулятор обеспечит внутренний сквозной контроль над этими процессами и позволит влиять на ценообразование.
Дело в том, что Китай, хотя он доминирует на мировом рынке редкоземельных ресурсов, в последние годы начал снижать свою долю в мировых поставках этого сырья. По данным Геологической службы США, доля Китая в мировом производстве редкоземельных элементов упала с 86 % в 2014 году до 58,3 % в прошлом году. При этом на Китай приходится 36,7 % разведанных запасов редкоземельных элементов, что вдвое выше, чем во Вьетнаме или Бразилии (по 18 % в каждой). Также производство редкоземельных элементов начали наращивать в США, подняв его в 2020 году на 36 % до 38 000 тонн. При этом средняя экспортная цена на редкоземельные металлы в ноябре подскочила на 36 % по сравнению с прошлым годом и удвоилась с начала 2020 года до $13 200 за тонну.
«Предыдущее объединение в шесть групп не смогло решить такие проблемы, как стабильная внутренняя конкуренция и технологическое отставание от зарубежных аналогов в сфере переработки и сбыта, - сказал один из китайских экспертов. - Китаю нужен лидер отрасли для участия в международной конкуренции».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Военная обязанность для женщин. Зачем Зеленский отправил миллионы украинок становиться на воинский учет
|Нардепы от ЕС обратились в правоохранительные органы с заявлением о госизмене и финансировании терроризма Зеленским & Co.
|У страха глаза велики. Как «слуги» отдадут полпарламента олигархам и убьют безвиз телевизором
|Адвокат Порошенко вызывает свидетелями по делу Зеленского, Арахамию, Верещук, Гетманцева, Безуглую и Вениславского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бизнес впервые нейтрально оценил налоговый режим в Украине, - ЕБА
|Китай ввёл госуправление в добычу и производство редкоземельных элементов — производителям электроники придётся ладить с властями
|Дефицит госбюджета в ноябре составил 11,55 млрд грн - Госказначейство
|Во втором полугодии Украина нарастила добычу газа на 3,5%
|Mercedes-Benz проведет аудит Запорожского автозавода
|Уровень безработицы падает
Это интересно
|В Японии начались продажи массажера для геймеров
|Первый электрический Hummer поступил в продажу
|17 дюймов, 300 Гц, Intel Core i7-11800H и GeForce RTX 3080 Max-Q. Представлен первый игровой ноутбук LG
|Самый дорогой развод в Британии: принцесса Хайя получит более 730 млн долларов от правителя Дубая
|Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест
|Суд ЕС разрешил клиентам требовать компенсацию в случае переноса авиарейса более чем на час
|Корабль SpaceX Dragon с тремя тоннами грузов отправился к МКС