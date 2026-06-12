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Електросамокати повертаються в порядок денний Ради — законопроєкт пролежав шість років
10:12 12.06.2026 |
Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури у четвер, 11 червня, рекомендував парламенту проголосувати в цілому законопроєкт №3023 про використання персонального легкого електротранспорту (електросамокати, моноколеса), який ухвалили в першому читанні майже шість років тому. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
"На дорогах уже є новий вид транспорту, але немає чітких правил його використання й відповідальності за їх порушення. Поруч з цим зростає кількість трагічних ДТП за їх участі. Тому потрібні чіткі правила, що захищатимуть і користувачів електротранспорту, і пішоходів, і всіх інших учасників дорожнього руху", - сказав міністр Олексій Кулеба.
Користувачі електротранспорту будуть зобов'язані рухатися по велосипедних доріжках, а там, де їх немає, - по краю проїзної частини дороги, вулиці або по узбіччю.
Вони будуть зобов'язані рухатися попутно з загальним потоком транспортних засобів.
Буде заборонено їздити на електросамокатах у стані сп'яніння, користуватися телефоном за кермом і возити пасажирів.
Після ухвалення базового закону будуть оновлені Правила дорожнього руху, де буде деталізовано питання допустимої швидкості руху та інші практичні правила користування, зокрема вікових обмежень.
Зараз у ПДР мінімальний вік, з якого дозволено виїжджати на дорогу, становить 14 років (для велосипедистів). Право на керування мопедами чи мотоциклами з'являється з 16 років. Однак, за підрахунками Opendatabot, майже у кожній третій справі про ДТП з електросамокатниками фігурують підлітки.
Законопроєкт створює правову основу для притягнення порушників до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.
Він також надасть органам місцевого самоврядування повноваження ухвалювати рішення про обмеження / заборону або дозвіл руху легкого персонального транспорту на окремих територіях відповідної громади.
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