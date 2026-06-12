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АНАЛІТИКА

Електросамокати повертаються в порядок денний Ради — законопроєкт пролежав шість років

10:12 12.06.2026 |

Право

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури у четвер, 11 червня, рекомендував парламенту проголосувати в цілому законопроєкт №3023 про використання персонального легкого електротранспорту (електросамокати, моноколеса), який ухвалили в першому читанні майже шість років тому. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"На дорогах уже є новий вид транспорту, але немає чітких правил його використання й відповідальності за їх порушення. Поруч з цим зростає кількість трагічних ДТП за їх участі. Тому потрібні чіткі правила, що захищатимуть і користувачів електротранспорту, і пішоходів, і всіх інших учасників дорожнього руху", - сказав міністр Олексій Кулеба.

Користувачі електротранспорту будуть зобов'язані рухатися по велосипедних доріжках, а там, де їх немає, - по краю проїзної частини дороги, вулиці або по узбіччю.

Вони будуть зобов'язані рухатися попутно з загальним потоком транспортних засобів.

Буде заборонено їздити на електросамокатах у стані сп'яніння, користуватися телефоном за кермом і возити пасажирів.

Після ухвалення базового закону будуть оновлені Правила дорожнього руху, де буде деталізовано питання допустимої швидкості руху та інші практичні правила користування, зокрема вікових обмежень.

Зараз у ПДР мінімальний вік, з якого дозволено виїжджати на дорогу, становить 14 років (для велосипедистів). Право на керування мопедами чи мотоциклами з'являється з 16 років. Однак, за підрахунками Opendatabot, майже у кожній третій справі про ДТП з електросамокатниками фігурують підлітки.

Законопроєкт створює правову основу для притягнення порушників до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів.

Він також надасть органам місцевого самоврядування повноваження ухвалювати рішення про обмеження / заборону або дозвіл руху легкого персонального транспорту на окремих територіях відповідної громади.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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