Зеленський підписав закон про примусове вилучення землі і нерухомості у громадян та бізнесу на Закарпатті

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання земельних ділянок для розбудови цифрової інфраструктури", який також визначає особливості вилучення землі та нерухомості у Закарпатські області.

Відповідний законопроєкт №9549 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 5 серпня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила цей закон в цілому у серпні 2024 року. Проте Володимир Зеленський відмовився його підписати у запропонованій редакції і повернув на розгляд парламенту. Повторно Верховна Рада ухвалила його у другому читанні з урахуванням пропозицій президента у березні 2025 року.

У пояснювальній записці до першої версії законопроєкту метою його ухвалення було вказано спрощення процедури передачі у користування земельних ділянок операторам мобільного зв'язку для будівництва мобільних станцій.

Втім, до другого читання до законопроєкту внесли низку змін, які не стосуються розвитку мереж мобільного зв'язку. Зокрема, щодо передачі у приватну власність земельних ділянок під водоймами та гідроспорудами, а також щодо встановлення особливого режим відчуження земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, які перебувають в тому числі у приватній власності, в Ужгородському районі Закарпатської області.

Обидві ці норми стали підставою того, що президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений закон і наприкінці жовтня минулого року повернув його до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

Серед іншого, у пропозиціях президента зазначалося, що встановлення особливого порядку примусового відчуження землі та нерухомого майна в Ужгородському районі Закарпатської області (для розміщення підприємств оборонно-промислового комплексу, а також індустріальних парків для релокованих підприємств) порушуватиме закріплені Конституцією гарантії рівності всіх власників перед законом.

Також законом пропонувалося, що рішення про примусове відчуження такого майна ухвалюватиме Кабмін за клопотанням Закарпатської ОДА, яке забороняється оскаржувати у суді, що створює ризики корупційних правопорушень, наголошувалося у пропозиціях голови держави.

Втім, повторно ухвалена Верховною Радою доопрацьована версія закону все одно містить окрему статтю, яка встановлює особливості примусового відчуження земельних ділянок, іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності в умовах воєнного стану для розміщення об'єктів обороннопромислового комплексу та об'єктів інфраструктури в Ужгородському районі Закарпатської області.

Згідно із доопрацьованою редакцією закону, рішення про примусове відчуження землі та нерухомості в Ужгородському районі ухвалюватиме Кабмін, а його ініціаторами можуть бути центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Генштаб ЗСУ, підприємства ОПК або релоковані підприємства, але таку ініціативу обов'язково має підтримати Закарпатська ОДА.

З огляду на це Головне юридичне управління Верховної Ради зауважувало, що такий підхід є порушенням вимог Конституції України щодо рівності усіх суб'єктів права власності перед законом, а також створює умови для існування корупційних ризиків, зокрема допускає можливість вчинення корупційного правопорушення під час ухвалення рішень про примусове відчуження земельної ділянки, іншого об'єкта нерухомого майна.