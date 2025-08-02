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Мін'юст отримав доступ до банківської таємниці задля захисту інтересів держави в міжнародних арбітражах
23:09 01.08.2025 |
Міністерство юстиції здобуло право на отримання інформації, що становить банківську таємницю, з метою представництва інтересів держави у судах за кордоном.
Про це повідомила пресслужба Мінʼюсту, передає Укрінформ.
У відомстві зауважили, що відповідно до підписаного Президентом Закону «Про факторинг», яким вносяться зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», Мін'юст здобув законодавчо визначене право на отримання інформації, що становить банківську таємницю, для цілей представництва інтересів держави Україна у закордонних юрисдикційних органах, зокрема в міжнародних арбітражах.
"Це рішення вирішує проблему, яка тривалий час перешкоджала повноцінному захисту інтересів України", - зазначили у Мін'юсті.
При цьому наголошується, що раніше, попри законні повноваження представляти державу, міністерство не мало доступу до частини важливих доказів у справах проти суб'єктів, пов'язаних із Росією, через обмеження на отримання інформації, що становить банківську таємницю.
"Новий механізм дозволяє запитувати необхідну інформацію безпосередньо у банків, забезпечуючи можливість повноцінного представництва інтересів України у міжнародних судових інституціях та фактично надає Україні інструмент реального правового захисту", - пояснили у відомстві.
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