Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Верховна Рада ухвалила закон про обов’язкові 15 днів щорічної відпустки для військовослужбовців

23:25 31.07.2025 |

Право

 

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який встановлює обов'язкове надання військовослужбовцям 15 днів щорічної основної відпустки, це право може бути не використано лише за особистим бажанням військового.

Як зазначається в повідомленні, оприлюдненому у телеграмі генерального штабу ЗСУ, законом внесено зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Згідно з новими положеннями, військовослужбовці отримують право на: 30 днів основної щорічної відпустки, з яких 15 днів є обов'язковими; 10 днів відпустки за сімейними обставинами; 14 днів додаткової відпустки для учасників бойових дій (за дозволом командира).

Також опрацьовується механізм щорічної компенсації невикористаних днів відпустки, а не лише після звільнення зі служби.

Законопроєкт був розроблений за дорученням Президента України. До його підготовки долучилися представники Генерального штабу ЗСУ, Міністерства оборони, Офісу Президента України, зокрема Павло Паліса та Ольга Решетилова.

"Я дякую Офісу Президента України за підтримку, Генеральному штабу ЗСУ - за конструктивну дискусію і компромісне рішення, Міністерству оборони України - за співпрацю і оперативні напрацювання", - зазначила Уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7662
  0,0224
 0,05
EUR
 1
 48,1481
  0,0759
 0,16

Курс обміну валют на вчора, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3526  0,04 0,10 41,9085  0,04 0,09
EUR 47,5378  0,48 1,00 48,3115  0,39 0,80

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7200  0,04 0,10 41,7300  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес