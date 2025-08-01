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Рада ухвалила закон, що вводить поняття додаткового капіталу для українських ТОВ
23:04 31.07.2025 |
Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №13002, яким до закону "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" вводиться поняття "додаткового капіталу". Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Ініціатором законопроєкту є народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин, який нещодавно загинув у ДТП на Франківщині.
Згідно з документом, окремо від статутного капіталу товариства, може передбачатися створення додаткового капіталу коштом внесків його учасників.
Отже, інвестори зможуть вносити гроші, цінні папери або інше майно до додаткового капіталу ТОВ, окремо від статутного капіталу, без зміни часток учасників.
Рішення ухвалюється на загальних зборах учасників ТОВ. Цей механізм дозволить залучати інвестиції в межах українського законодавства, а не через офшори.
За словами Рущишина, чинне законодавство містить прогалину, через яку компанії змушені ввозити інвестиції через іноземні структури.
"В інтересах України, щоб українські й іноземні інвестори мали механізми та вибір здійснення інвестиційних трансакцій у межах української юрисдикції. Це дозволить не лише активніше залучати інвестицій у ТОВ, але й, потенційно, збільшити валютні надходження в Україну", - зазначав Рущишин.
Комітет з питань економічного розвитку рекомендував ухвалити закон у цілому 23 липня 2025 року.
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