Закон про факторинг знижує ризик шахрайства – НБУ

Реалізація положень нового закону про факторинг дасть змогу врегулювати надання факторингових послуг відповідно до кращих міжнародних практик.

Про це повідомляє Національний банк України.

"Набрав чинності новий закон про факторинг. Він розроблений Національним банком України із залученням експертизи міжнародних партнерів, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку, а також експертів, які брали участь у розробленні модельного закону UNIDROIT про факторинг", - говориться у повідомленні.

Закон розмежовує класичний факторинг та колекторську діяльність. І запроваджує публічний електронний реєстру угод, що дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності та сприятиме прозорості ринку.

Закон також дає чітке визначення прав та обов'язків сторін договору факторингу, предмета та змісту договору, пріоритету відступлення права вимоги тощо з метою посилення захисту прав сторін угоди, зазначає НБУ.

"Разом із оновленим законодавством про фінансові компанії новий закон про факторинг сприятиме розширенню доступу до фінансових ресурсів, передусім для малого та середнього бізнесу, та пожвавленню ринку торговельного факторингу в Україні", - говориться у повідомленні.

НБУ зазначає, що факторинг в Україні розвивається попри тривалу війну. За підсумками І кварталу, серед послуг фінансових компаній зросли лише обсяги факторингу - на 9,6% до попереднього кварталу та на 29% в річному вимірі. Понад третину становили угоди з класичного факторингу - фінансування дебіторської заборгованості.

"За нашими оцінками, простір для зростання в цьому сегменті великий: коефіцієнт проникнення факторингу в економіку в Україні становить менше 1% ВВП, у той час як в сусідніх країнах цей показник становить від 2,5% до 15% ВВП", - говориться у повідомленні.