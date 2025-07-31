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АНАЛІТИКА

Зеленський підписав закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

15:49 31.07.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності НАБУ та САП, його текст буде опублікований.

"Хочу подякувати всім парламентарям за ухвалення мого законопроєкту - тепер уже закону. Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований. Це гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави", - сказав Зеленський у зверненні у четвер.

За його словами, цей закон гарантує відсутність будь-яких зовнішніх втручань, зокрема, завдяки регулярним перевіркам на детекторі брехні для усіх працівників органів правопорядку, які мають доступ до держтаємниці або мають родичів у РФ.

"Рішення правильне. Триста тридцять один депутат. Саме так, як і потрібно, - за основу та в цілому. Дуже важливо, що держава дослухається до громадської думки. Україна є демократією - точно жодних сумнівів", - наголосив президент.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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