Фінансові новини
- |
- 30.07.25
- |
- 14:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський підписав новий закон про державно‑приватне партнерство
14:15 30.07.2025 |
Президент Володимир Зеленський підписав закон №4510‑ІХ про вдосконалення механізму залучення приватних інвестицій з використанням механізму державно-приватного партнерства для пришвидшення відновлення зруйнованих війною об'єктів та післявоєнної перебудови економіки України.
Документ уже опубліковано на сайті парламенту, він набуде чинності наступного дня після офіційного оприлюднення.
Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила цей закон 19 червня.
У Мінекономіки пояснювали, що він має спростити бюрократичні процедури, передбачити фінансові гарантії для інвесторів та дозволить швидше реалізовувати проєкти.
Зокрема, в законопроєкті передбачено наступні зміни:
* впровадження електронної торгівельної системи (ЕТС) для проєктів концесії;
* нові та удосконалені гарантії для інвесторів та кредиторів: приватний партнер отримуватиме від держави гарантії захисту своїх прав, стабільності умов та недискримінаційного ставлення під час реалізації проєктів публічно-приватного партнерства;
* нові джерела фінансування: у законодавстві з'являється поняття "донор" - міжнародні партнери, які можуть надавати фінансову підтримку напряму або через бюджети;
* спрощення процедури підготовки "невеликих" проєктів: проєкти вартістю до 5,5 млн євро зможуть реалізовуватись без розроблення техніко-економічного обґрунтування, а рішення прийматиметься лише на основі концептуальної записки;
* особливий режим для проєктів відновлення: для відбудови зруйнованої війною інфраструктури буде діяти спрощений механізм підготовки проєктів публічно-приватного партнерства, порядок якого визначатиме Кабмін;
* "інфраструктура в розстрочку": держава зможе оплачувати реалізацію інфраструктурних проєктів приватному партнеру бюджетними коштами вже після введення об'єкта в експлуатацію;
* розширення переліку публічних партнерів: до участі в публічно-приватному партнерстві зможуть долучатися державні компанії, що дозволить залучити більше інвестицій;
* спеціальні процедури для проєктів із будівництва житла: через масштабні руйнування та необхідність забезпечити людей новими домівками, передбачили особливості укладення договорів публічно-приватного партнерства щодо житла.
Розробники законопроєкту очікують на залучення в економіку України додаткових 8-10 млрд грн щорічно, за умови затвердження та реалізації в середньому по п'ять проєктів на область вартістю принаймні 50-100 млн грн кожен.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ПриватБанк заявляє про беззаперечну перемогу в судовому процесі у Лондоні проти Коломойського та Боголюбова
ТОП-НОВИНИ
|Трамп: Відлік 10 днів для Путіна починається сьогодні
|Єврокомісія вимагає від України якнайшвидше призначити керівника БЕБ
|Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата
|ЄС попередив Київ про зупинку фінансування, якщо не відновити незалежність НАБУ і САП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Зростання ВВП України прискориться до 2% у другій половині року – прогноз Dragon Capital
|Уряд запровадив Дія.Картку: як зміняться держвиплати
|Зеленський підписав новий закон про державно‑приватне партнерство
|Кабмін дозволив виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами у собівартість продукції
|Обсяги касових оборотів банків зросли – НБУ
|Гетманцев оцінив втрати бюджету через тіньовий ринок зерна у 3 мільярди на рік
|Кількість виданих іпотечних кредитів зростає, проте на третину відстає від показників минулого року, – НБУ
Бізнес
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм
|Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд
|ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців