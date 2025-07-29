У Раді зареєстрували чотири альтернативні законопроєкти щодо НАБУ після варіанту Зеленського

Народні депутати зареєстрували чотири альтернативні законопроєкти щодо НАБУ та САП після того, як президент Володимир Зеленський представив свій.

Про це свідчить сайт Верховної Ради.

Нагадаємо, парламент планує розглянути президентський законопроєкт № 13533 вже за два дні, 31 липня. Тим часом депутати подали альтернативні документи:

№ 13533-1 - за ініціативи Олексія Гончаренка;

№ 13533-2 - Юлія Яцик та Олексій Гончаренко;

№ 13533-3 - Юлія Тимошенко та інші депутати;

13533-4 - Дмитро Разумков та інші депутати.

Є ще один документ. Ще до того, як Зеленський висунув свій варіант, 48 депутатів із різних фракцій зареєстрували законопроєкт № 13531 про повернення незалежності НАБУ та САП. Але, схоже, його не планують розглядати.

Як пише депутат Ярослав Юрчишин, на 30 липня заплановано засідання парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності, і там розглядатимуть лише президентський законопроєкт та чотири альтернативні.

«Законопроєкт № 13531 авторства 48 депутатів не розглядається. Хоча, по суті, він теж альтернативний», - написав Юрчишин. За словами депутата, засідання комітету планується закритим.

Уже відомо, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на засіданні 31 липня пропонуватиме ухвалити законопроєкт Зеленського одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. У фракції «Слуга Народу» запевнили, що підтримають законопроєкт президента, хоча медіа писали про певні сумніви між парламентарями.

Що пропонує Зеленський?

24 липня президент Володимир Зеленський заявив, що він погодив текст законопроєкту, який «гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

Згідно з текстом документа, який оприлюднили на сайті Ради, підпорядкування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) генеральному прокурору скасовується. Серед інших положень - обмеження впливу генпрокурора на НАБУ, інституційна незалежність САП, спрощення процедури призначення прокурорів. Детальніше читайте тут.

Лише за два дні до того, ввечері 22 липня, той же Зеленський підписав закон, що обмежує незалежність НАБУ та САП. Через це рішення тисячі людей вийшли на акцію протесту в Києві та інших містах України. Учасники акцій скандували: «Вето на закон», «Поверніть Європу», «Ганьба».