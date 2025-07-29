Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленськй підписав закон про контрактну службу осіб, старших за 60 років

13:58 29.07.2025 |

Право

 

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно якому до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" вносяться зміни, що дозволяють службу за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі.

Відповідна картка закону № 4539-IX з відміткою підпису президента України розміщена на сайті Верховної Ради.

Відповідно до внесених змін, такі контрактники зможуть служити на посадах рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Вони мають пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) та два місяці випробувального терміну.

Зазначається, що для укладення контракту потрібна письмова згода командира військової частини. Якщо кандидат є офіцером, його кандидатуру має погодити Генеральний штаб або орган управління іншого військового формування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7997
  0,0173
 0,04
EUR
 1
 48,6967
  0,2848
 0,58

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3693  0,01 0,02 41,9157  0,02 0,04
EUR 48,2411  0,44 0,91 48,9450  0,42 0,86

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,06 41,8000  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес