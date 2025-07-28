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Зеленський підписав закон про факторинг
09:36 28.07.2025 |
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про факторинг, який вдосконалює регулювання цього виду фінансової діяльності в Україні та оновлює положення інших законів, котрі стосуються надання факторингових послуг.
Як повідомляється в картці відповідного законопроєкту №12306 на офіційному сайті українського парламенту, він був внесений до Верховної Ради 11 грудня 2024 року, 12 лютого 2025 року прийнятий за основу з доопрацюванням положень, 3 червня прийнято в другому читанні і в цілому, 6 червня підписано спікером парламенту та направлено Зеленському на підпис, а 27 липня повернуто з підписом президента України.
Положення документа спрямовані на імплементацію в українське законодавство положень Модельного закону Міжнародного інституту з уніфікації приватного права про факторинг, запровадження держреєстрації відступлення права вимоги, визначення пріоритету відступлення права грошової вимоги, предмету та змісту договору факторингу.
За словами голови профільного парламентського комітету Данила Гетманцева, документ також розмежовує регулювання торговельного факторингу та операцій з фінансовою заборгованістю.
Водночас діяльність компаній, які надають послуги з відступлення права вимоги за договорами про споживчий кредит, здійснюватиметься в межах ліцензії на діяльність фінансової компанії. Така ліцензія передбачає право надавати кошти в кредит і буде несумісною з наданням послуг торгового факторингу.
На думку Гетманцева, ухвалення закону наблизить український факторинг до кращих міжнародних практик і дасть змогу знизити ризик шахрайства під час здійснення факторингової діяльності.
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