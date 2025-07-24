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Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів
Сорок вісім народних депутатів поставили підписи під законопроєктом про повернення незалежності антикорупційним інституціям, повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").
"Закон про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 депутатів з різних фракцій. Реєструємо. Завтра можна голосувати. Турборежим так турборежим. Ваш хід, пане Президенте", - написав Юрчишин у фейсбуці у четвер.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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