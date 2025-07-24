Законопроєкт про повернення незалежності НАБУ та САП підписали 48 нардепів

"Версія, яка відображається в їхніх документах, - що санкції превентивні. І сьогодні ми нарешті, почули, що це означає людською мовою, бо превентивні це складно. Санкції мають дисциплінувати Порошенка. Розумієте, що це значить?", - сказав у коментарі журналістам адвокат Ілля Новіков.