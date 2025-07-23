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Акції Європи активно зростають на новинах про торговельну угоду між США і Японією
13:11 23.07.2025 |
Фондові індекси найбільших країн Західної Європи демонструють активне зростання в середу на тлі оптимізму з приводу переговорів США з їхніми торговельними партнерами.
Індекс Stoxx Europe 600 до 11:59 EET підскочив на 1,26% - до 551,18 пункту.
Британський індикатор FTSE 100 додає 0,52%, німецький DAX - 0,99%, французький CAC 40 - 1,59%, італійський FTSE MIB - 1,77%, іспанський IBEX 35 - 0,95%.
Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з Японією.
У рамках угоди імпортне мито для товарів з Японії буде встановлено на рівні 15%, хоча раніше Трамп погрожував ввести тариф у 25%. Крім того, Японія інвестує в американську економіку $550 млрд, тоді як Сполучені Штати почнуть постачати в країну автомобілі, рис та інші сільськогосподарські продукти.
Тепер учасники ринку сподіваються, що торговельну угоду зі Штатами зможе укласти і Європейський союз. Одночасно переговори проходять складно, і ЗМІ повідомляють, що ЄС готує контрзаходи в разі, якщо угода зірветься.
Також інвестори стежать за звітностями великих європейських компаній.
Лідером зростання у зведеному європейському індексі є акції розробника ПЗ для фінансових компаній Temenos, що підскочили на 20%. Компанія збільшила виручку в другому кварталі на 11%, до $791 млн, і підвищила EBIT на 28% - до 115,7 млн. У підсумку Temenos покращила прогноз на 2025 рік і тепер очікує зростання EBIT не менше ніж на 9%.
Тим часом найрізкіший спад у Stoxx Europe 600 демонструють папери голландської ASM International (ASMI), що падають на 8,7%. Квартальний звіт другого за величиною в Європі виробника обладнання для випуску напівпровідників виявився гіршим за прогнози ринку.
Акції SAP SE падають на 3,5%. Найбільший світовий виробник програмного забезпечення для управління підприємствами в другому кварталі збільшив виручку на 9%, проте не став підвищувати річний прогноз, чим розчарував інвесторів.
Ціна паперів Equinor ASA знижується на 1%. Норвезька нафтогазова компанія в другому кварталі скоротила чистий прибуток на 30%, водночас видобуток збільшився на 2%.
Ринкова вартість Iberdrola зростає на 0,9% після того, як іспанська енергетична компанія оголосила про залучення 5 млрд євро нового капіталу за рахунок розміщення акцій серед інституційних інвесторів.
Капіталізація Alstom SA збільшується на 4,7%. Французький концерн, що виробляє залізничні потяги та поїзди, у першому кварталі поточного фінансового року збільшив виручку на 2,8%, тоді як обсяг замовлень підскочив на 12%.
Котирування акцій Nokia впали майже на 7% після того, як фінська компанія погіршила прогноз операційного прибутку на поточний рік до 1,6-2,1 млрд євро з очікуваних раніше 1,9-2,4 млрд євро.
Вартість паперів UniCredit зростає на 4,2% завдяки тому, що італійський банк поліпшив річні прогнози після сильної звітності за другий квартал.
У Франкфурті в лідерах зростання перебувають акції автовиробників: папери Porsche дорожчають на 7,7%, Daimler Truck - на 6,6%, Volkswagen і Mercedes-Benz Group - на 6,1%, BMW AG - на 5,1%.
У Парижі папери Stellantis і Renault підвищуються в ціні на 6,7% і 3,8% відповідно, а капіталізація виробників товарів класу "люкс" Kering і LVMH піднімається на 3,8% і 2,7%.
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