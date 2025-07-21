Верховний суд: Землі прикордонної смуги, які використовуються для потреб Держприкордонслужби, мають бути у держвласності

Велика палата Верховного суду дійшла висновку, що земельні ділянки в межах прикордонної смуги шириною 30-50 метрів уздовж державного кордону України, які використовуються для забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України, зокрема для облаштування та утримання інженерно-технічних споруд, належать до земель оборони і можуть перебувати лише в державній власності.

Як зазначається в рішенні, опублікованому на сайті в понеділок, такі землі мають особливий правовий режим, спрямований на забезпечення національної безпеки, охорону державного кордону та діяльність Держприкордонслужби. Вони не підлягають передачі у комунальну чи приватну власність.

Відповідний висновок було зроблено у справі за позовом прокурора, який оскаржував передачу частини таких ділянок сільській раді. Суди попередніх інстанцій відмовили в задоволенні позову з огляду на те, що розташування спірної земельної ділянки в межах прикордонної смуги не підтверджує її належності до земель оборони та не впливає на її цільове призначення.

"Розглядаючи спір, Велика Палата ВС звернула увагу, що законодавець визначив як правовий режим земельних ділянок у межах прикордонної смуги, так і спеціальний правовий режим земельних ділянок у межах прикордонної смуги шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону для будівництва, облаштування та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій тощо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у цій справі прокурор має довести, яка саме площа земельних ділянок, у яких межах накладається на 50-метрову смугу вздовж кордону. Захистити право без з'ясування повних відомостей про спірні земельні ділянки та їх ідентифікації неможливо.