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Рада повернула обов'язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків та фармацевтів
13:34 17.07.2025 |
Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу (законопроєкт №13276 ), повернувши обов'язкову військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для всіх громадян України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, відповідній законопроект Рада ухвалила в середу. Наразі документ передано на підпис президенту.
Закон передбачає обов'язкову військову підготовку офіцерів запасу медслужби для всіх громадян України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатних до військової служби за станом здоров'я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов'язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.
Зміни стосуються як державних, так і приватних медичних вишів.
З 2006 року обов'язкова військова підготовка офіцерів запасу медичної служби для студентів медичних та фармацевтичних вищів здійснювалася лише на добровільних засадах.
"Повернення до обов'язкової підготовки зумовлено браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану", - зазначає МОЗ.
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